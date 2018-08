Medio Rural achega máis dun millón de euros para o arranxo de camiños municipais da comarca de Ferrolterra, Eume e Ortegal

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

A Consellería do Medio Rural investirá este ano máis dun millón de euros na comarca de Ferrolterra, Eume e Ortegal para o arranxo de vías de titularidade municipal. Faino a través do Plan marco de mellora de camiños municipais que cada exercicio elabora a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) para axudar a todos os concellos interesados a que reparen a súas vías.

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, e o director xeral de Agader, Miguel Pérez Dubois, desprazouse hoxe ata As Somozas para coñecer o estado das obras desenvolvidas neste municipio con cargo ao plan marco de 2017. En concreto, mellorouse o camiño de Campo a Santa Cruz, de San Esteban a Seixidal e o camiño de Suarriba. O coste destas obras xa executadas ascende a 50.578 euros, que serán subvencionados na súa totalidade pola Xunta.

Con cargo ao plan de 2018 o concello terá outros 50.000 euros para investir nas infraestruturas municipais. Está previsto actuar no camiño do Batán a Santa Cristina e no acceso da Pastoriza. En total, en toda a comarca de Ferrolterra, Eume e Ortegal recibirá 1.011.563 euros este ano para este mesmo fin, dos 4,9 millóns que corresponden á provincia da Coruña.

Durante a súa visita a conselleira destacou a relevancia destas actuacións, xa que aínda que non representan a construción de grandes infraestruturas, supoñen importantes cambios na calidade de vida dos veciños do rural ao mellorar a accesibilidade e a comunicación entre núcleos de poboación.

En total, o Plan marco de mellora de camiños municipais de 2018 está dotado con 15,9 millóns de euros para toda Galicia distribuídos en dúas anualidades (2018-2019). O obxecto destas axudas é facilitar a ampliación, mellora ou mantemento dos camiños municipais incluíndo tanto actuacións que supoñan un incremento da largura da vía, o reforzo do firme e terrapléns ou a limpeza das marxes.

Por concellos a distribución de fondos deste ano nesta comarca é a seguinte:

Concello Axuda Ares 34.498 € Cedeira 56.320 € Fene 44.060 € Ferrol 43.619 € Moeche 43.256 € Mugardos 36.576 € Narón 52.282 € Neda 41.129 € San Sadurniño 64.070 € As Somozas 50.578 € Valdoviño 53.876 € Cariño 44.281 € Cerdido 45.267 € Mañón 48.182 € Ortigueira 99.665 € A Capela 38.236 € As Pontes 68.559 € Cabanas 35.632 € Monfero 71.097 € Pontedeume 40.380 € Total comarca 1.011.563 €