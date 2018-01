Medio Rural constata o incremento na contratación de seguros agrarios tras as campañas divulgativas da Xunta e Agroseguro

Connect on Linked in

A contratación de seguros agrarios está a rexistrar un incremento importante en Galicia nos últimos anos, favorecida polas campañas de fomento que leva a cabo a Consellería do Medio Rural en colaboración coa Agrupación Española de Entidades Aseguradoras dos Seguros Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro).

Así o constataron a directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, e o director territorial da zona Noroeste de Agroseguro, Ramón Martín, nunha xuntanza de traballo celebrada en San Caetano. Este encontro serviu para avaliar os últimos datos sobre contratación e para avanzar no deseño das próximas accións divulgativas previstas para o 2018.

Unha das referencias que confirma esta tendencia é a do capital asegurado total, que no 2016 superou lixeiramente os 609 millóns de euros en Galicia, fronte aos máis de 661 millóns de 2017, o que supón un incremento do 8,4%. Salienta neste apartado o capital asegurado da liña agrícola, que pasou de 30,6 a preto de 40 millóns de euros nese período, o que representa un incremento do 28,4%. Dentro deste grupo de cultivo son especialmente significativas as cifras de pólizas subscritas para uva de vinificación, que pasaron de 542 no ano 2016 a 731 en 2017 (un 35% de incremento). Foi precisamente neste sector no que a Xunta e Agroseguro fixeron un especial fincapé, para fomentar a contratación de seguros.

Dentro do sector gandeiro, o número de animais asegurados medrou un 2% nos dous últimos anos, ao pasar de 24,9 millóns en 2016 a 25,4 en 2017. Dentro deste eido, destaca o incremento do 9,3% das cabezas de bovino aseguradas, que evolucionou desde as 315.000 ata as 345.000 no mesmo período.

Colaboración

A directora xeral e o responsable territorial de Agroseguro valoraron estes datos e reafirmaron o seu compromiso de colaboración para continuar fomentando esta contratación, por considerar que é o mellor xeito de facer fronte ás incidencias que se presentan no agro. Así, Belén do Campo salientou que Medio Rural destina cinco millóns de euros este ano ás axudas para promover este tipo de pólizas.

No encontro de traballo, ambos avanzaron tamén na programación de xornadas e demais accións divulgativas. A primeira será mañá mesmo en Silleda, nun acto con mozos incorporados ao agro con axudas de Medio Rural. Ao longo do primeiro trimestre do ano están previstas, ademais, outras para os sectores de viveiros e de vacún de carne.

Así mesmo, na reunión abordouse a cooperación entre a Consellería do Medio Rural e Agroseguro en materia de contratación de pólizas dentro do sector da castaña, para avanzar na cobertura deste eido produtivo, no que a nosa comunidade destaca como principal potencia nacional, sendo a única que conta, ademais, cunha Indicación Xeográfica Protexida propia, Castaña de Galicia.