Medio Rural intensifica a loita contra a velutina coa entrega de novo material ao concello lugués de Ourol e ao coruñés de Mañón

A directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, acompañada polo delegado territorial da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, fixo entrega esta mañá de diverso material de loita contra a vespa velutina ao concello lucense de Ourol e ao coruñés de Mañón, limítrofe coa Mariña de Lugo. A este acto tamén estaba convocado o concello de Ribadeo, pero rexeitou a recollida, malia ser municipio colaborador do Plan de vixilancia e control desta especie invasora.

A estes dos concellos proporcionóuselles cadansúa pértega de 27 metros de lonxitude, para empregar na retirada ou inactivación de niños de velutina. Este material súmase ao xa distribuído entre os 17 municipios colaboradores da provincia de Lugo que participan coa Xunta no devandito plan. No conxunto de Galicia son 100 os entes locais integrados, 40 na provincia da Coruña, 19 en Ourense e 24 en Pontevedra.

Na provincia de Lugo, as pértegas entregadas hoxe súmanse ás 8 facilitadas con anterioridade aos concellos colaboradores e aos 55 equipos de protección individual distribuídos entre estes municipios, así como a diferentes Grupos de Emerxencias Supramunicipais e parques de bombeiros comarcais. No conxunto de Galicia, no ano 2016 repartíronse 73 pértegas e 436 equipos de protección individual.

Ademais, o departamento que dirixe Ángeles Vázquez está distribuíndo un total de 5.700 trampas e doses de líquido atraente entre os apicultores dos concellos galegos afectados, co obxecto de capturar as raíñas que saen da hibernación e impedir así a formación de novos niños. Delas, 1.582 repártense entre apicultores da provincia de Lugo, tanto a través das asociacións do sector como por medio das oficinas agrarias comarcais. Estes dispositivos complementan os 5.100 que xa foron facilitados aos apicultores galegos en 2015 e 2016.

O pasado ano retiráronse ou inactiváronse, a través do operativo conxunto establecido pola Xunta de Galicia e os concellos colaboradores, un total de 10.272 niños en Galicia, segundo datos oficiais. Deles, 1.263 corresponden á provincia de Lugo.



