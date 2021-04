No cabe duda de que la primera comunión es uno de los momentos más importantes para los niños católicos entre los 7 y los 12 años de edad. Y para que puedas sorprenderlos gratamente en este día tan especial te tengo una selección con los mejores regalos de comunión para niños, para que así puedas acertar por completo en tu elección.

Esta es una etapa en la que los niños ven cómo se hacen un poquito más mayores, y es un día especial para toda la familia. Pero, escoger qué regalar es algo que es un poco complicado, por lo cual te invito a ver las ideas para regalar a un niño que va a hacer su primera comunión y te aseguro que no te vas a arrepentir.

¿Qué regalos de comunión para niños son los mejores?

Para que puedas tener un acierto total a la hora de hacer un regalo de comunión para un niño pequeño. Hoy te he preparado una selección con algunas opciones que sin duda serán una gran alternativa para regalar. Así que, sin dar más rodeos vamos a comenzar con las opciones que te encontrarás en el mercado:

#1 Auriculares inalámbricos Sony WH-CH510

Unos auriculares inalámbricos de buena calidad siempre serán bien recibidos, porque así podrán disfrutar de su música favorita. Este modelo cuenta con una conexión bluetooth que te permitirá disfrutar de un movimiento sin restricciones, además que ofrece un sistema de carga rápida. La duración de su batería puede llegar a ser de hasta 35 horas por lo que se pueden utilizar todo el día sin que se descarguen.

Son totalmente compatibles con el móvil, y funcionan como manos libres, lo que te permite tener una gran versatilidad. Su unidad de diafragma es de 30mm, lo que permite que el sonido sea realmente muy bueno. Tiene un sistema de conexión bluetooth 5.0, lo que permitirá que la conexión de audio sea muy estable. Además, son muy ligeros, pesando tan solo 132 gramos, lo que hace que sean cómodos de usar por los niños.

#2 Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 9

Este será un regalo muy original, en especial porque ofrece la posibilidad de tener fotografías instantáneas de una forma muy sencilla. Además, cuenta con un espejo en su parte frontal para que se puedan hacer selfies de una forma realmente sencilla y que queden siempre bien enfocadas. Además, cuenta con un lente macro, con el cual se podrán hacer fotos a una distancia desde los 35 cm.

Cuenta con diferentes ajustes de brillo, y con un control de exposición manual, que permite hacer siempre las capturas perfectas. Es una cámara muy compacta y elegante, y que está disponible en una amplia gama de colores, lo que te permitirá hacer un regalo realmente único sin importar si es un niño o una niña. Son compatibles con las cargas Instax Mini de Fujifilm, y permite tener fotos perfectas siempre que la temperatura ambiente esté entre los 5°C y los 40°C.

#3 Canasta de baloncesto Hudora 71655

Si el niño o la niña es deportista y le apasiona el baloncesto, este puede ser un regalo ideal, en especial porque será un soporte portátil para jugar en cualquier parte. Tiene dos ruedas que permite que se pueda desplazar fácilmente, y que sea cómodo de mover. También se puede ajustar la altura desde los 165 hasta los 205 cm, lo que te permitirá conseguir así un ajuste perfecto dependiendo de la estatura.

Su base es completamente robusta, lo que evitará que la canasta se vaya a caer al suelo evitando así accidentes. Tiene una tabla de 70x45cm hecha en plástico de alta resistencia y el anillo metálico tiene un diámetro de 42.5cm para que cualquier balón entre allí perfectamente. Es una gran opción, en especial porque tiene una muy buena relación calidad-precio y sirve perfectamente para balones de talla 5 a 7 sin ningún tipo de inconveniente.

#4 Patines en línea ajustables Meteor

Se trata de unos patines que tienen un diseño totalmente atemporal, y que cuenta con unos colores muy dinámicos y llamativos. Es un modelo que es totalmente ajustable que puede ser utilizado desde niños hasta adultos dependiendo de la talla que se escoja. Su tamaño se puede ajustar fácilmente, y así se consigue un ajuste totalmente cómodo.

Son de muy alta calidad, y su zapatilla es completamente transpirable y suave, lo que permitirá que se tenga una correcta estabilización del pie. Las ruedas están hechas en PU, para que sea más cómodo, y su freno es fuerte y duradero, lo que permitirá que se tenga una frenada correcta. Su cierre triple permitirá brindar la máxima estabilidad posible, así como una gran efectividad y seguridad. Será sin duda uno de los mejores regalos de comunión que encontrarás y de una gran calidad.

#5 Zapatillas Deportivas Smarten

Este puede ser un gran regalo, en especial si conoces la talla de zapato del niño al que le vas a hacer el regalo. Se trata de unas zapatillas de running que son muy cómodas y que cuenta con un tejido de tres capas que es totalmente cómodo y transpirable. Tienen una suela que absorbe los impactos, lo que las convierte en una gran opción para practicar cualquier tipo de deporte de una forma cómoda y efectiva.

Son muy livianos, y su suela es altamente resistente al desgaste y totalmente antideslizante, lo que hace que se tenga una mayor comodidad y agilidad. Está disponible en diferentes colores para que se pueda elegir el que mejor se ajuste al niño o niña a quién se lo vas a regalar. Son ideales para todas las estaciones, incluso para correr en el verano, puesto que son completamente transpirables evitando así el sobrecalentamiento.

#6 Reloj inteligente Popglory

Un smartwatch puede ser todo un acierto a la hora de hacer un regalo original de primera comunión. Este modelo cuenta con muchas opciones como programas deportivos, lo que permite que se pueda tener siempre un control sobre las rutinas diarias. Además, se encarga de monitorear la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el oxígeno sanguíneo, lo que permite tener un control total sobre la salud.

Ofrece un sistema de notificaciones inteligentes para que puedas saber cuando recibes mensajes o llamadas en tu smartwatch. También se puede controlar el reproductor de música de una forma bastante cómoda para que puedas seleccionar la próxima canción, la siguiente o ponerla en pausa. Tiene una resistencia IP67, lo que permite que se pueda usar mientras se lavan las manos sin que se vaya a romper, y es compatible con iOS y Android. Así, se podrá conectar a cualquier dispositivo, excepto con iPad, porque el fabricante afirma que no es compatible.

¿Qué tener en cuenta antes de comprar regalos de comunión para niños?

Ya te he dado varias ideas para regalar a un niño o niña que vaya a hacer su primera comunión, pero para que puedas acertar en la elección debes fijarte en los siguientes puntos:

Tipo de regalo

Existen en el mercado una gran variedad de productos, y debes saber los gustos del peque para saber qué regalar. Puedes optar por regalar artículos deportivos, de tecnología, o incluso relojes, pero debes asegurarte de que le guste, porque al final esto será lo más importante.

Calidad-precio

Si va a ser un regalo, no cabe duda de que el precio es algo básico que se debe tener en cuenta, en especial porque debes establecer un presupuesto. Lo ideal es que escojas un regalo que sea de calidad, porque así durará por mucho más tiempo, y no se romperá enseguida. Un presupuesto de 50 euros será más que suficiente para este tipo de regalos.

Debes tener en cuenta que también podrías optar por regalar una consola de videojuegos, aunque esto es algo que debes analizar muy bien. Esto debido a que existen diferentes opciones a considerar, y no todas serán iguales, por lo que es un regalo que no es tan fácil de escoger. Además, tendrás que invertir un presupuesto mucho más alto para hacer este tipo de regalos, lo que hace que no sea del todo fácil escoger este tipo de elementos.

¿Ya lo tienes claro?

Es probable que en este punto ya tengas claro qué regalar de comunión a un peque, porque te he mostrado unas opciones que son bastante originales. Pero, puede que no sepas dónde comprarlas, y por ello te recomiendo hacerlo directamente en Amazon, para evitar cualquier tipo de inconvenientes.

Allí encontrarás los precios más ajustados del mercado, y podrás ver las reseñas que tienen otros usuarios antes de comprar. Esto te ayudará en gran medida a decidirte por un producto u otro, y tomarás una decisión totalmente acertada de compra.

Por otra parte, si el producto que recibas tiene cualquier tipo de defecto, simplemente solicitarás el reemplazo y en muy poco tiempo se solucionará. Es por esto que, comprar online un regalo de comunión es una gran solución y podrás disfrutar de los mejore precios y ofertas del mercado.