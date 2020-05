O Colectivo NÓS fixo publico un vídeo recompilatorio mandando unha mensaxe á alcaldía de Vigo, o vídeo baixo as titular “Mentiras de Caballero có Celta ao respecto da reforma de Balaídos”, o vídeo foi publicado no día de onte 24 de maio.

No manifesto din “O Colectivo NÓS recopilamos os repetidos incumprimentos e mentiras de Abel Caballero ao Celta, aos vigueses e ao celtismo cós prazos da reforma do estadio municipal de Balaídos. A cronoloxía de 6 anos de mentiras, máis as que seguro virán no futuro”,”O tempo disque da e quita razóns, e pon a cada un no seu sitio. A única certeza ata o de agora é que o único espectacular que vimos son as trolas que nos contan. Abel Caballero poderá mentirnos coa reforma de Balaídos mais non poderá tomarnos por parvos”.