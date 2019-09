O alcalde de Vigo recibiu este luns aos responsables da iniciativa para por en marcha unha liña marítima de mercancía e pasaxe entre a cidade e Inglaterra e Irlanda. Caballero sinalou que o proxecto é “sólido” e ofreceu o apoio do Concello tras manter unha xuntanza con Javier Castro, de Incargo Galicia; Miguel Arcos, do Grupo Estela Shipping, e Amador Castro, director de desenvolvemento do proxecto.

