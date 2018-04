¿Merecen tener menos seguridad los ciudadanos de Vigo y Pontevedra que los de otras zonas?

Connect on Linked in

El avance en nuestra zona se ha conseguido por el esfuerzo de instituciones públicas y privadas que han hecho de nuestra región un referente internacional, pero se ve empañada cuando nos levantamos un día y vemos en la prensa que en el aeropuerto de Vigo los ciudadanos que vienen de fuera de territorio Schengen tienen que esperar más de una hora para que la Policía Nacional pueda verificar su documentación y autorizar su entrada en territorio español.

Es elogiable el esfuerzo de las instituciones públicas para que el aeropuerto de Vigo crezca al ritmo del polo industrial y turístico que lo rodea, pero esta imagen se echa por tierra cuando no va acompañada de otras inversiones como es en materia de personal y medios en seguridad en el aeropuerto.

¿Vemos que en otros aeropuertos de nuestro país vuelos internacionales que llegan cada cinco minutos son despachados por el personal de Policía Nacional en pocos minutos y por qué no sucede eso en esta situación?

Esta es la situación y las carencias que denuncian desde el sindicato policial UFP y deben ser resueltas:

• La provincia de Pontevedra tiene una carencia de personal de Policía Nacional alrededor del 30%, y el aeropuerto no es un caso aislado.

• Nos encontramos comisarías como las de Villagarcía y Marín que cierran sus puertas a la ciudadanía para que pueda salir un coche policial a una llamada urgente.

• Nos gusta mirar para el norte de Galicia y poder ver que en la Jefatura provincia de La Coruña tienen unidades como Guías Caninos, subsuelo, brigada móvil, Grupo de Operaciones Especiales, unidades UPR en varias ciudades como en Coruña y Santiago, pero por el contrario miramos hacia nuestra provincia y nos encontramos qué tenemos la élite de la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado los cuales no tienen el apoyo inmediato de estas unidades, las cuales llevamos reclamando años para nuestras ciudades.

• ¿Por qué en Vigo no hay una unidad de guías caninos que asegure que los entornos escolares estén libres de droga?, Por qué no sucede lo mismo con las zonas de ocio?, Por qué carecemos de esta unidad que es imprescindible para el apoyo inmediato no sólo a los grupos de la lucha contra el crimen organizado para la localización de droga y dinero, sino que también en la búsqueda de desaparecidos, o es que no es lo suficientemente importante?.

• ¿Por qué no hay una unidad de los GOES en la ciudad de Vigo, la ciudad con más atracos a sucursales bancarias con armas de fuego casi de toda España, o es que hay que volver a lamentar desgracias?

• La falta de una unidad de subsuelo que vigile no sólo cuando viene un alto cargo, si no que haga un control diario de los edificios públicos de las ciudades de Vigo y Pontevedra, y en las celebraciones de eventos cada vez mas notorios como son por ejemplo O Marisquiño o el importante aumento de congresos y exposiciones hacen de una vital importancia el establecimiento de esta unidad de forma permanente en Vigo y no tener que pedirla “prestada” a espera de su disponibilidad.

• Por qué carece nuestra provincia de una unidad de Brigada Móvil, los únicos controles en estaciones de tren y autobús que se hacen en nuestras ciudades los efectúan otras unidades que son retraídas de otras funciones o que simplemente no se hacen, abriendo las puertas de nuestras ciudades a la entrada de grupos criminales y droga que inundan nuestra provincia y que padecen los ciudadanos.

• Una unidad de Prevención y Reacción en la ciudad de Pontevedra, el caballo de batalla de este sindicato, llevamos años con reuniones con todos los partidos políticos, Partidos Popular, Partido Socialista, etc., partidos que han estado gobernado, le hemos expuesto la necesidad imperiosa de esta unidad en la ciudad de Pontevedra como tienen en la provincia de Coruña su las ciudades de Santiago y Coruña, ya que la única que hay en nuestra provincia está en Vigo y no da ya más de sí debido a su gran carga de trabajo, siendo imprescindible la creación de esta unidad en la ciudad de Pontevedra para dar servicio a su ciudad y a su entorno como Marín y Villagarcía.

• Los ciudadanos de nuestra provincia se merecen una seguridad pública de calidad, no sólo parecerlo, no valen estadísticas cuando grupos itinerantes llegan a tú ciudad sin control dejándoles las puertas abiertas, eso hay que explicárselo a nuestros conciudadanos cuando ven violada su intimidad en el hogar o se encuentran a un hijo con un problema de drogodependencia.

• El esfuerzo y sacrificio de muchos Policías en nuestra provincia va parcheando parcialmente algunas de estas carencias, con sueldos y complementos menores a que en otras zonas, pero lo cierto es que el crecimiento y desarrollo de nuestra zona, la más dinámica de Galicia, no se puede seguir “parcheando” es hora de afrontar el problema y dotar de los medios necesarios para que la seguridad responda de forma adecuada las exigencias que el desarrollo de nuestra zona exigen.