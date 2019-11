Messi tirotea ao novo Celta dos irmáns García

O FC Barcelona gañou ao Celta 4-1 con dous goles de falta e outro de penalti de Leo Messi, unha vitoria que permite ao equipo azulgrana manter o liderado da liga.

O arxentino foi unha vez o protagonista absoluto do encontro. Se non é por el, os culés pasarían moitas dificultades ante este rival que, con novo adestrador, ofreceu unha imaxe mellorada.

Aínda que os focos apuntaban máis ao seu colega Valverde, despois dos dous últimos tropezos do Barça: a humillante derrota ante o Levante da pasada fin de semana e un empate en Champions ante o Slavia de Praga.

Na súa aliñación fixo algúns cambios obrigados, como o do lateral esquerdo, onde Junior Firpo —co que o técnico apenas contara ata o de agora— substituíu á lesionado Alba. No centro do campo puxo a Sergi Roberto e na dianteira a Fati, mentres que Busquets ou Suárez quedaron nun banco de luxo.

Pola súa banda, Óscar García afrontou o seu primeiro partido na competición cun once infestado de novidades e cun estilo completamente diferente ao que caracterizara ao equipo co destituído Fran Escribá.

Os celtistas saíron máis decididos, con presión a toda cancha. O Barça apenas pasou ao campo contrario durante os primeiros minutos e tardou 12 en facer un lanzamento.

Ante semellante atasco, Messi tiña que descolgarse para axudar na creación mentres Valverde non paraba de dar instrucións aos seus centrocampistas, visiblemente superados.

Un minuto decisivo

Ademais, mandou quentar a Busquets aos 20 minutos e deulle entrada ao campo para substituír a Semedo. Logo sóubose que o portugués tiña unha lesión muscular.

O caso é que entón cambiou o partido, porque xusto cando se preparaba ese cambio co que os locais ían reforzar o seu medular, coincidiu que o Celta cometeu o seu primeiro fallo: Aidoo cortou co seu brazo un centro dentro da área e o Barça dispuxo dun penalti. O tranformó Messi. Foi só o inicio do seu recital a balón parado.

O equipo catalán colleu un pouco de aire. Aínda que os celestes volveron á carga e atoparon a recompensa no minuto 42, cun tanto de Olaza que sorprendeu cun gran disparo de libre directo.

Cando parecía que se ía a chegar ao descanso con empate, Messi devolveu o golpe noutra falta, un tanto aínda máis espectacular.

Co paso polos vestiarios, o arxentino non perdeu a puntería. Aos dous minutos, volveu marcar tras unha infracción inocente preto da frontal.

Nas postrimerías do partido, Busquets fixo o 4-1 definitivo. Un estraño goleador noutro partido gris de Griezmann.

Con este resultado, o vixente campión queda no alto da clasificación con 25 puntos, os mesmos que o Real Madrid; e o Celta, con nove, provisionalmente na antepenúltima posición.

Óscar García: “Estou moi orgulloso do traballo dos meus xogadores”