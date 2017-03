Meteogalicia invita o público a realizar unha observación dos fenómenos atmosféricos a través das sensacións

203 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Meteogalicia propón ao público unha actividade de observación dos fenómenos atmosféricos a través das sensacións. Deste xeito, invitarase aos asistentes a facer un recorrido polo entorno da Cidade da Cultura e contemplar, así, o estado do ceo, percibir os ventos, sentir as temperaturas; en definitiva, demostrar como a contemplación do entorno forma parte esencial da meteoroloxía. Esta actividade realizarase mañá sábado dentro do ciclo Celebrando a natureza organizado en colaboración coa Fundación Cidade da Cultura con motivo da conmemoración durante este semana do Día Internacional dos Bosques, do Día Mundial da Auga e do Día Meteorolóxico Mundial.

Esta actividade de observación completarase cun obradoiro a través do cal os técnicos de Meteogalicia explicarán o funcionamento dos instrumentos de medición das variables que interveñen na elaboración dunha predición meteorolóxica, isto é, a temperatura, o vento, a chuvia, a radiación solar ou a humidade. A finalidade é que os participantes acaben elaborando un prognóstico meteorolóxico.

Ademais, organizarase unha exposición de debuxos e ilustracións que achegarán aos máis cativos ao ciclo hidrolóxico e á formación das nubes.

Cómpre lembrar que o ciclo de actividades Celebrando a natureza é unha iniciativa posta en marcha en colaboración coa Fundación Cidade da Cultura para conmemorar o Día Forestal Mundial, o Día Mundial da Augas e o Día Meteorolóxico Mundial, que tiveron lugar ao longo de esta semana e que centraron a actividade dos distintos departamentos que conforman a Consellería do Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.



