Miles de cidades de todo o mundo apagaran con WWF no décimo aniversario da Hora do Planeta

A Hora do Planeta, xa se superaron as previsións de WWF. Esta décima edición xa conta coa participación de máis de 150 países e de case 7.000 cidades en todo o mundo. En España, 326 cidades e case 150 empresas xa están inscritas nesta edición tan especial da maior campaña de mobilización sobre medio ambiente. En España, a Hora do Planeta 2017 unirá a todo o país para esixir ao Goberno que cumpra os seus compromisos de loita contra o cambio climático aprobados no Acordo do Clima de París.

Desde a Torre Eiffel, en París, o Empire State Building de Nova York, o Taipei 101, en Taiwan, e a ópera de Sidney, ata o Palacio Real de Madrid, ou a Sacra Familia de Barcelona, miles de edificios emblemáticos escureceranse durante 60 minutos a medida que os individuos, comunidades e organizacións de todo o mundo dean a coñecer o seu potencial para frear o cambio climático.

2017 marca o décimo aniversario da Hora do Planeta, que comezou como un evento simbólico en Sydney en 2007 e que este ano xa conta, ata o momento, con máis de 150 países. Co lema ‘O Planeta primeiro. Que ninguén che pare’, este apagamento xa é o movemento máis grande do mundo que pretende protexer o medio ambiente e loitar contra o cambio climático. WWF congregará por centos de millóns de persoas en todo o mundo para promover a acción climática tamén durante os 365 días do ano.

En España, WWF pide a todas as cidades que participen na Hora do Planeta apagando as luces dos seus monumentos máis emblemáticos durante 60 minutos solidarios, pero tamén que impulsen medidas locais para facer fronte ao desafío global. A organización tamén anima aos cidadáns para que poñan o seu nome á fronte da loita contra o cambio climático a través da web www.horadelplaneta.es participando na Marcha polo Planeta e ás empresas para que volvan asumir, como noutras edicións, o seu compromiso contra o cambio climático e adhíranse á campaña.

Ademais, WWF despregará eventos na rúa con diversas actividades en Alacante, Alto Sil (León), Barcelona, Córdoba, Selecta, Guadalaxara, Madrid, Marmolejo (Xaén), Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Zaragoza para celebrar este décimo aniversario. Ver listaxe completa de actividades por cidades (http://horadelplaneta.es/web/agendaciudades/)

Juan Carlos do Olmo, secretario xeral de WWF España, alerta: “Con temperaturas en máximos históricos, tanto no verán como no inverno, o Planeta está a lanzarnos unha mensaxe clara e temos que responder de forma urxente e contundente. Pola contra, as consecuencias serán irreversibles”. E engade: “O Acordo de París é esperanzador, por iso agora, máis que nunca, é o momento de actuar e pedir a todos que cambien polo clima. En España pedimos ao Goberno que cumpra os seus compromisos de loita contra o cambio climático e que aprobe de forma urxente unha lei de transición enerxética para un futuro renovable”.



