Miranda traslada os parabéns do Goberno galego ao arxentino na celebración do 209 aniversario da Revolución de Mayo durante un acto organizado polo Cosulado en Vigo

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, trasladou os parabéns do Goberno galego ao da Arxentina pola celebración do 209 aniversario da Revolución de Mayo, que tivo lugar en 1810. O responsable do departamento autonómico transmitiu as congratulacións de todos os galegos ao pobo arxentino durante o acto organizado polo Consulado Xeral da República Arxentina celebrado na sede do Colexio de Arquitectos de Vigo.

Miranda, acompañado polo delegado territorial da Xunta na cidade olívica, Ignacio López-Chaves, e a cónsul xeral da Arxentina, Silvina Montenegro, os “lazos, máis ca fortes irrompibles, que unen Galicia coa Arxentina, terra que tanto acubillo nos deu aos galegos ao longo da historia, e que tanto talento nos devolveu”. O secretario xeral da Emigración puxo como exemplo “a obra que intelectuales e artistas como Castelao e Colmeiro, por poñer só dous de milleiros de exemplos, desenvolveron desde a outra beira do Atlántico”, así como o legado que outros tantos arxentinos produciron desde o noso país e deixaron para a posteridade”.

Unha iniciativa para novas promesas

O responsable do departamento autonómico quixo felicitar persoalmente ao físico teórico natural de Bos Aires José Edelstein, profesor na Universidade de Santiago de Compostela polo recoñecemento que lle outorgou o Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da República Arxentina como cidadán do ano no exterior. Este galardón premia a iniciativa que creou a mediados de 2003 xunto ao seu colega -actualmente en La Plata- Martín Schvellinger, la red Strings@ar de física teórica (á que máis tarde se sumaron físicos de Bos Aires e La Plata), que sigue funcionando, a través da cal se teñen organizado máis de 70 reunións nacionais, dúas conferencias e unha escola internacional, “permitindo que moitos mozos, nomeadamente de La Plata e Bos Aires, fagan os seus doutorados e teñan oportunidades para seguir a formarse no exterior”.