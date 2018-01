Mireya Represa Pérez, gañadora da IV Edición do Torneo de Xadrez de Nadal do Concello de Mos

Connect on Linked in

Un total de 86 xogadores e xogadoras chegados de toda Galicia e Portugal participaron na competición que se celebrou os pasados 13 e 14 de xaneiro nas instalacións do Centro Dotacional do Medio Rural de Torroso. Competición apoiada polo Concello de Mos, e organizada polo Club de Xadrez Mos, que continúa apostando polo xadrez, facilitando á agrupación deportiva a promoción do xadrez no municipio mosense.

A 4º edición do Torneo de Nadal foi unha competición necesaria para que os xogadores e xogadoras do Club Xadrez Mos reforcen a súa preparación para este inicio de tempada 2018.

A clausura do torneo celebrouse o domingo día 14 e contou coa presenza do concelleiro de Deportes, Baldomero Lorenzo, e a concelleira de Participación Cidadá, Julia Loureiro, acompañados pola directiva do Club Xadrez Mos.

A clasificación Xeral do torneo foi a seguinte:

1º Clasificado: Mireya Represa Pérez (Xadrez Laroca)

2º Clasificado: Artai Bringas Gómez (Xadrez Laroca)

3º Clasificado: Antonio Álvarez Pampillón (Xadrez Mos)

Por outra banda, os Premios Especiais foron:

1º Sub1800: Pablo Escobero Cela (Ramiro Sabell)

1º Sub1600: Isidoro García Amor (Grupo Bazan)

1º Sub12: Xabier Pérez Sousa (Xadrez Mos)

Esta competición tratábase dun torneo válido para Ránking Internacional de Xadrez Lento. O obxectivo desta competición era, tal e como se dixo, iniciar a tempada cun torneo de bo nivel no Club, para que os mozos e mozas xogadores/as integrantes do mesmo poidan chegar ao comezo de tempada o máis forte posibles, e así tratar de afrontar o ano 2018 coa maior ambición posible.