Moción para que o Concello de Mos informe aos propietarios de bens culturais catalogados e afectados polo camiño de Santiago

GañaMOS di ca entrada en vigor do novo PXOM aumentou considerablemente o número de bens catalogados no Concello de Mos. Esta información non chega aos veciños que moitas veces descoñecen o tipo de ben que posúen e non son conscientes das súas obrigas.

Por esta razón presentamos esta moción, que será debatida no próximo pleno, para que o Concello informe aos propietarios de bens de interese cultural e catalogados, e tratar de evitar danos ou agresións que non sempre son voluntarias e prodúcense por descoñecemento dos propios veciños.

Esta medida debera aplicarse inmediatamente xa que a propia Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, no referente ás funcións de Inspección, di que ademais de vixiar e controlar o cumprimento da normativa os inspectores teñen que :

(artg. 124,) d) Asesorar e informar sobre o cumprimento das normas de protección do patrimonio cultural e, en particular, informar as persoas titulares ou responsables de bens integrantes do patrimonio cultural sobre as súas obrigas .

EVITAR SANCIÓNS AOS VECIÑOS.

Ademais dos danos, tamén queremos advertir das sancións ás que están expostos os nosos veciños e para evitalas deberían recibir asesoramento das limitacións que teñen á hora de realizar certas tarefas ou intervencións como as talas, movemento de terras, pequenos arranxos en muros, etc,…

O CAMIÑO DE SANTIAGO.

O ámbito do camino de Santiago tamén está afectado por estas limitacións e de nada vale repartir roseiras ás beiras do camino se non se fai nada por preservar outros valores.

Ante esta situación, a información ten que ser o primeiro que reciban os veciños e por iso propoñemos que o Concello, en colaboración coa consellería de Cultura, cumplan coa obriga de informar e asesorar aos propietarios ou arrendatarios de bens de interese cultural ou catalogados e aos veciños que viven ou teñen propiedades na área de influencia do camiño de Santiago.