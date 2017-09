Moción para mellorar a distribución das subvencións municipais ao alumnado usuario dos comedores escolares dos CEIP de Mos

Connect on Linked in

Según informes do propio goberno municipal a través da súa concellería competente en educación nos confirman que reiteradamente a inversión social efectiva para subvencións de comedores escolares apenas alcanza o 30% do comprometido na partida do orzamento municipal anual. Aprioristicamente podría parecer anómalo que esta partida xa exigua de inicio, aproximadamente 6.000€ para 1.200 alumnos potenciales, teña un porcentaxe tan escaso de inversión real. Esta apreciación de anomalía se esvanece cando analizamos os requisitos e condicións que conforman o acceso a esta axuda.

A primeira eiva que atopamos é baixa cuantía da axuda por comida e usuario, só 1 euro o que equivale en moitos casos a só o 20% do prezo do menu. Se a dita eiva sumamoslle os rigurosos requisitos económicos aplicados nos da en gran medida as causas porque este gasto social anunciado cada ano pola concelleria se queda nun mero titular propagandístico sen apenas alcance social. Outras eivas, recurrentemente denunciadas polas nais e pais do alumnado, son o curto prazo para acceder á axuda e a excesiva documentación que ten que aportar o solicitante para cumplimentar a información requerida pola concellería.

Por todo o anteriormente exposto solicitamos que se apliquen parcial ou totalmente as medidas paliativas que a continuación detallamos: