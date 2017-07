Monedero abrirá o sábado en Pontevedra o encontro “Sumando Xente” organizado polos círculos territoriais de Podemos

Connect on Linked in

Podemos Galicia abrirá o próximo sábado en Pontevedra a xira organizada pola representación dos Círculos Territoriais co encontro “Sumando Xente”, que terá como principal convidado a Juan Carlos Monedero.

A Secretaria Xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, valora moi positivamente que os Círculos comecen a súa actividade máis visible de forma organizada, dende a elección en Vistalegre 2 da súa representante, cun acto destas características “porque é un bo xeito de amosar así o compromiso da organización e o novo pulo que queremos darlle ao que sempre foi a nosa base, a xente e a súa autoorganización nos Círculos”.

Neste sentido, Santos lembra que ela mesma, xunto a moitos dos compañeiros e compañeiras que a acompañan na Executiva e no CCA proveñen, precisamente, do traballo nos Círculos, no seu caso concreto do de Vigo.

O encontro forma parte dun proxecto máis ambicioso que pretende replicarse noutros territorios, co obxecto de levar a voz dos Círculos ao CCE. “Para iso, a idea é traballar coas diferentes Secretarías de Organización”, explicou Carmela Docampo, membro do CCE en representación dos Círculos Territoriais e Secretaria Xeral de Podemos en O Barco (Ourense).

“Comezo esta xira por Galicia –engadiu- porque é a miña casa”. Un xesto que para Carmen Santos é especialmente salientable, polo importante papel que teñen xogado e o activismo dos inscritos e inscritas galegos en todos os procesos de Podemos.

“O noso peso específico viuse gratamente recompensado en Vistalegre coa elección de Carmela, polo que é un honor que este proxecto de darlle pulo aos Círculos comece no noso país”, asegura a líder de PG.

Aberto ao público

O acto será aberto a inscritos e inscritas e cidadanía en xeral e nel falarán, ademais de Monedero, a propia Carmela Docampo, o secretario de Organización de PG, Juan Merlo, o membro da Executiva Marcelo Armendáriz e as compañeiras Mar Moreira e Marta Díaz.

A hora de inicio está prevista para as 20.00 H e o lugar, o Campillo de Santa Marta (Pontevedra). En caso de chuvia, a alternativa será o Salón Sindicatos. Pasantería 1.

Dende Podemos Galicia, faise un chamamento á participación para poder intercambiar ideas e experiencias e poder dar resposta ás principais inquedanzas que fagan chegar dende os Círculos.