O suceso ocorreu a pasada madrugada, ao redor das 6:30 a.m. cando se produciu o falecemento dun tripulante do buque “Green Mountin”, da naviera alemá MACS e consignado por Comarsa, mentres estaba atracado na terminal de contedores de Vigo ( TERMAVI). O 112 tratou de reanimalo sen éxito, confirmando que o falecemento do home de 60 anos e de nacionalidade polaca foi debido a un paro cardíaco.

