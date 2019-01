Mos denuncia o retraso das obras e o incremento da inseguridade na estrada Puxeiros-Peinador

Connect on Linked in

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e o concelleiro de Vías e Obras mosense, Luis Alonso, denuncian o retraso nas obras da estrada Puxeiros-Peinador e o mal estado no que se atopan o firme e a sinalización horizontal (pintura) do vial.

As obras de mellora desta estrada comezaron en agosto e aínda non se atopan rematadas, provocando o conseguinte e comprensible malestar veciñal, así coma numerosas queixas por parte da cidadanía mosense.

“O estado da estrada provincial 2603 Puxeiros-Peinador, que se atopa en fase de obras executadas pola Deputación Provincial de Pontevedra, como administración titular da mesma, atópase en condicións moi deficientes e a mellora do estado do firme, que se atopaba moi deteriorado, avanza moi lentamente”, lamentan os representantes municipais, Arévalo e Alonso, quenes informaron tamén de que “dende principios do mes de decembro está a estrada asfaltada nun tramo pero sen a sinalización horizontal e noutros tramos se realiza o fresado sen finalizar o asfaltado, provocando grande inseguridade e perigosidade para os vehículos que por alí transitan, ao tratarse dunha zona de moito tráfico de vehículos”.

Por todo elo dende o Concello de Mos ínstase á Deputación Provincial de Pontevedra a que finalice de maneira inmediata os traballos de pintado e asfaltado tendo en conta a situación de inseguridade e perigosidade en que se atopa neste momento a estrada provincial. E dende a administración local mosense denúnciase que, ademais, a administración provincial invadiu (sen necesidade) para a acometida destes traballos un espazo de titularidade municipal levantando a beirarrúa existente para substituíla por un material de cor amarelo que nada ten que ver co preexistente.

Na visita que a presidenta da Deputación, Carmela Silva, e o deputado responsable de Mobilidade da Deputación de Pontevedra, Uxío Benítez, fixeran ás obras o pasado mes de outubro, anunciaban que o remate prevíase para o presente mes de xaneiro, algo inviable visto o actual estado das mesmas.

A actuación que se está a levar a cabo neste vial consiste na rehabilitación integral do firme da estrada, na instalación de sistemas de barreiras de seguridade para motociclistas, elementos de redución da velocidade de tráfico e nova iluminación; así como na renovación do abastecemento de auga e a drenaxe.

A estrada Puxeiros-Peinador rexistra unha alta intensidade de tráfico, sobre todo de vehículos pesados e ten gran capacidade vertebradora dentro do municipio, debido a que conecta o núcleo urbano de Puxeiros co aeroporto, o IFEVI e a zona industrial do Rebullón. O tráfico que soporta é moi elevado debido ao importante número de naves de almacenamento e loxística que utilizan esta vía de acceso. Existían problemas que reducían a seguridade da vía, tales como o mal estado xeral dos pavimentos, a insuficiente iluminación, falta de elementos de contención adaptados a motoristas en curvas perigosas (barreiras de seguridade), sistemas puntuais da drenaxe mal resoltos, beirarrúas con danos puntuais e mal estado da sinalización horizontal e vertical e do abastecemento, con constantes roturas que provocaban danos estruturais ao firme.

As actuacións nas que se centra o proxecto son rehabilitación superficial do firme, mellora da sinalización e dos sistemas de contención, mellora da seguridade viaria mediante a colocación de redutores de velocidade; e actuacións complementarias.

A estrada EP-2603 que une Puxeiros con Peinador pertence á rede de estradas da Deputación de Pontevedra, e discorre dentro do municipio de Mos. O ámbito de actuación do presente proxecto comprende a práctica totalidade da estrada, cunha lonxitude aproximada de 2.759 metros.