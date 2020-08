Mos deseña a súa folla de ruta para a actividade municipal a partir de setembro

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e o seu equipo de concelleiros e concelleiras de goberno celebraron esta mañá no salón de actos da Axencia de Colocación a Xunta de Goberno Local na que o tema principal da orde do día foi a planificación da actividade municipal a partir de setembro. Na reunión estivo presente a técnico de Persoal, Recursos Humanos e Prevención de Riscos Laborais, Tatiana Iglesias, (que ademais exerce estes días como Secretaria accidental municipal), para dar asesoramento técnico á hora de deseñar esta nova folla de ruta adaptada ás circunstancias da nova realidade derivada da COVID-19.

A folla de ruta de planificación e organización da actividade municipal incluirá todos os diferentes ámbitos da mesma, desde o persoal do Concello, ata as dependencias municipais tanto de administración como sociais, instalacións culturais e deportivas… etc.; a planificación de posibles actos, a coordinación coas asociacións mosenses, a organización de cursos, obradoiros… e un logo etcétera de iniciativas municipais que se viron interrompidas e/ou limitadas durante os últimos meses e que agora se estuda como, cando e con que condicións reanudalas.

Desde xeito a rexedora local mosense anunciou a este respecto que “se irá informando puntual e progresivamente á veciñanza mosense de todas e cada unha das medidas e decisións adoitadas en cada un dos ámbitos da vida municipal, para que todos os colectivos interesados estean perfectamente ao tanto de cada asunto en concreto”.

“Se ben, primaremos sempre a seguridade e a saúde da cidadanía sendo moi cautos, prudentes e escrupulosos no cumprimento dos protocolos sanitarios, das medidas, recomendacións e normas establecidas neste senso”, sentenciou Arévalo.

A partires do día 1 de setembro celebraranse reunións con cada colectivo: culturais, deportivos, ANPAs… etc.