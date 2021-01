Mos estrea un novo portal dixital de emprego da Axencia de Colocación

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e a concelleira mosense de Promoción Económica, Desenvolvemento Empresarial e Emprego, Julia Loureiro, informaron hoxe da creación do novo portal de emprego da Axencia de Colocación de Mos. “Unha ferramenta moderna e interactiva que conecta a empresas e demandantes de emprego para axilizar o proceso tanto de selección de persoal por parte das empresas como de inserción laboral por parte dos desempregados/as”, tal e como a describiron as representantes municipais, Arévalo e Loureiro, e da que afirmaron sentirse “orgullosas” xa que “nestes íntres máis que nunca, dada a crise sanitaria da COVID-19, son fundamentais as ferramentas dixitais tanto no ámbito laboral como de selección de persoal e/ou búsqueda de emprego; se xa antes nos atopábamos inmersos na era dixital e tecnolóxica, as circunstancias da nova realidade fixeron que este tipo de ferramentas sexan imprescindibles. Polo que estamos satisfeitas desta iniciativa, de estar á vangarda das facilidades tecnolóxicas para demandantes e empresas, e de promover iniciativas que melloren a empregabilidade e a fagan máis áxil e sinxela”.

Deste xeito, no novo portal municipal da Axencia de Colocación, crúzanse as demandas curriculares para os postos vacantes cos perfís laborais dos demandantes, de xeito que o proceso de selección se fai un modo máis eficaz e eficiente.

A Axencia de Colocación de Mos, dispón deste novo portal de emprego, máis completo e máis áxil, desde o que todas as persoas que estean buscando emprego poden acceder a todas as ofertas de emprego e candidatarse a través do enderezo web https://mos.portalemp.com As empresas que necesiten persoal, así mesmo, poden solicitalo a través deste portal no apartado destinado ás empresas.

O portal ademais terá información actualizada das accións formativas que se convoquen desde a Axencia de Colocación de Mos, e dispón dun apartado destinado a persoas emprendedoras con información actualizada.

Todas aquelas persoas ou empresas que queiran candidatarse a unha oferta, inscribirse en algún curso, ou solicitar persoal, poden facelo desde o apartado “Inscribirse” e, ao acceder, apareceranlles tres apartados: Inscrición como demandante de emprego- Inscrición como empresa – Inscrición como alumno. Os interesados poden poñerse en contacto coa Axencia en caso de dúbidas no teléfono 986487786, ou no correo electrónico [email protected]