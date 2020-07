Mos mellora o Pavillón Óscar Pereiro con obras de mantemento de cara á vindeira tempada

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e a concelleira de Deportes mosense, Begoña Toucedo, visitaron hoxe as instalacións da Piscina Municipal do Pavillón Óscar Pereiro para supervisar os labores de mantemento e mellora que, como cada verán, se están a acometer por parte do Concello para manter nas mellores e máis óptimas condicións as dependencias deportivas de cara á nova tempada.

Os traballos que se están a realizar consisten no encintado do vaso da piscina e selado dos azulexos, así como tarefas de mantemento na sauna, vestiarios, etc. para que todos os espazos estean perfectamente preparados para o inicio da vindeira tempada.

Ademais a maiores, e neste caso con cargo ao Plan Concellos, a administración local mosense executará a mellora da cuberta do Pavillón Óscar Pereiro na súa parte translúcida. Substituiranse tódalas pranchas existentes substituíndoas por outras novas de policarbonato celular de 30 mm de espesor e 900 mm de ancho. As novas pranchas estarán ancoradas á estrutura portante mediante abrazadeiras de ancoraxe.

Con esta mellora obterase unha transmisión de luminosidade do 52%, o que suporá un aforro na enerxía eléctrica da instalación e lograrase maior claridade no interior do pavillón, ademais de evitar as filtracións de auga. A integración co resto da cuberta é perfecta, por ter un sistema de unión en forma de alas, polo que forma un plano compacto, unindo as pranchas. Ademais asegura a entrada da luz sen necesidade de cambios de temperatura e evita fugas térmicas ou entrada de humidades.

A superficie en planta da cuberta do pavillón é de 1.298,00 metros cadrados, sendo a superficie de policarbonato de 500 metros cadrados. O orzamento de execución material ascende a 21.000 euros.