Mos presume de cultura urbana co I Festival “DeMostra”

Connect on Linked in

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, a concelleira mosense de Participación Cidadá, Julia Loureiro, e a edil de Cultura, Sara Cebreiro, membros da organización e público potencial do evento, presentaron a primeira edición do festival de cultura urbana “DeMostra”.

“DeMostra” nace baixo o concepto de revitalizar o municipio de Mos nunha única data chea de dinamismo, cargada de entusiasmo e actividades. Coas cales idéase aproximar a cultura urbana ás mozas e mozos mosenses, como tamén á poboación das localidades próximas que se achegue ata o evento.

O desenvolvemento do festival “DeMostra” está programado para que se desenvolva durante toda a xornada do próximo 16 de setembro en horario de 11:00 horas a 21:00 horas, no contorno do Edificio Multiusos das Pozas. Esta localización facilitará o ambiente distendido e permitirá tamén aproveitar as propias estruturas coas que conta o emprazamento ao seu ao redor, ligadas ás actividades que se realizarán.

Colaborando coa dirección do evento atópanse outras organizacións e colectivos como “Vella Escola”, “Mondaka D.I.E. Skatepark” ou “WS Skateboard” que se encargarán de supervisar e impartir os distintos obradoiros que se sucederán ao longo do día capitaneados por expertos nas distintas disciplinas que se dividirán nas incribles modalidades de: “Grafiti”, “Beatbox”, “Breakdance”, “Parkour”, “Skate” e “BMX”.

Tamén contarase, durante o transcurso do evento, de diversos “FoodTrucks” para o goce de todos os asistentes; que axudarán a amenizar a estancia e evitarán que ninguén pase fame nin sede durante o evento, ao tempo que darán un toque de frescura.