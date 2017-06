Mosquera: “Expulsar ás persoas do espazo público e da mesma gravidade que expulsalas da educación ou sanidade”

Medidas adoptadas para garantir a seguranza viaria:

– Instalación de pasos de peóns elevados, a nivel beirarrúa: arredor de 400 urbanos e máis de 700 en todo o concello. Se fixeramos unha extrapolación serían arredor de 10.000 en Barcelona.

– Velocidade máxima: 30 km/hora en todo o territorio e 20 km/h en amplas zonas céntricas (espazos de convivencia peón-bici-vehículo) e barrios residenciais.

– Limitación do tráfico urbano aos tráficos de necesidade, nha redución de tráfico do 50% no conxunto da cidade e de ata un 79% no centro.

Resultados:

Vítimas de violencia viaria: Pontevedra 0 mortos e 140 feridos -os máis, de carácter leve- no 2015. No mesmo tempo 30 mortos e 10.650 en Barcelona. Se falamos de atropelos, a cidade non rexistra ninguna víctima mortal dende o ano 2011.

Os expulsados: Avalíase neste caso a percepción de inseguridade, incomodidade e ruído. Todas as pesoas, e de xeito especial as máis vulnerables -nenos e nenas, maiores, persoas con problemas de mobilidade, etc.- foxen dos ambientes hostís. Inda que difícil de medir hai efectos visibles nas entornas amábeis, accesíbels e seguras. Por exemplo, en Pontevedra os nenos e nenas van andando ao colexio, case a metade sós e xogan nas prazas e rúas; os maiores ocupan os espazos públicos como se fose a extensión da casa.

Os asfixiados. Estimacións do Ajuntament de Barcelona falan de arredor de 650 mortes prematuras pola contaminación. En Pontevedra non hai estimacións neste senso mais temos constatado que o ar cumpre os parámetros de calidade fixados pola OMS, os máis restrictivos, todos os días do ano.

O Fórum Barcelona de Seguridade Viaria é un encontro de análise e debate de responsábeis políticos e especialistas en transporte, estradas e seguridade. Está organizado polo RACC, P(A)T, Ajuntament de Barcelona e Generalitat de Catalunya.