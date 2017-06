O Movemento Galego en Defensa dás Pensións Públicas (MODEPEN) e a Coordinadora Estatal pola Defensa do Sistema Público de Pensións inician a campaña “Unha carta un/a parlamentario/a” para restituír o subsidio a maiores de 52 anos

Connect on Linked in

O Movemento Galego en Defensa dás Pensións Públicas (MODEPEN) e a Coordinadora Estatal en Defensa dás Pensións Públicas iniciaron unha campaña a nivel estatal para esixir a restitución do subsidio para maiores de 52 anos. Baixo o eslogan, “Unha carta, un parlamentario” ambas as asociacións dirixiron unha misiva a todos os deputados e deputadas dos diferentes grupos políticos con representación parlamentaria solicitándolles a implicación dos representantes do seu partido para restituír o subsidio para maiores de 52 anos que foi modificado polo actual Goberno mediante Reais Decretos en 2012 e 2013, “deixando a un dos colectivos máis vulnerables sen axudas e abandonado á súa sorte”.

Para MODEPEN e a Coordinadora Estatal non existe dúbida de que a finalidade última destes R. D. foi a redución encuberta das pensións futuras que, xunto coa reforma laboral, abocaron ao paro a miles de persoas que superan dita idade.

En concreto e segundo os últimos datos do INE en España residen 582.678 persoas con máis de 50 anos e máis de dous anos en paro que, coa aplicación desta lei, teñen comprometido o seu futuro como pensionista, despois de superar ademais todo tipo de carreiras laborais que xeran o dereito ao cobro dunha pensión.

Non en vano, o R.D. 20/2012 modificou dito subsidio para maiores de 52 anos e converteuno no “subsidio para maiores de 55 anos” en vigor desde xullo de 2012 e co que, non só se aumentou a idade necesaria senón que tamén restrinxiu os requisitos para acceder ao mesmo.

De novo e co R.D. 5/2013 este subsidio volve endurecer as condicións para dispoñer del e esixe un dobre requisito de carencia de rendas que complica en grao sumo o acceso a esta axuda (en documento anexo enuméranse pormenorizadamente devanditos requisitos).

A repercusión de todas as modificacións sufridas por R. D. nos subsidios deixa sen o cobro de subsidio de desemprego, xa ínfimo de por se, fixado en 426 ? e, o que é tamén sumamente grave: deixa de xerar anos de cotización na vida laboral de cada persoa afectada, criterio fundamental para o futuro cálculo da pensión, con perdas superiores ao 40 por cento.

Baixo o nome “Subsidio para maiores de 52/55 anos INXUSTO” e a Plataforma Garantamos as Pensións, miles de persoas maiores de 52 anos que non teñen traballo e que esgotaron o subsidio de desemprego, é dicir, que non cobran axuda algunha, están a desenvolver unha campaña paralela para recuperar este dereito.

Ademais de enviar escritos aos partidos políticos, sindicatos, deputados e deputadas, dirixentes de entidades públicas e captar novos membros, este grupo recolle firmas de forma persoal e en liña en Facebook e Change.org

