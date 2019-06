Mozos de DOWN Vigo fomentan os hábitos saudables cun showcooking aberto ao público

DOWN VIGO e a Fundación Alcampo pola Mocidade celebraron este xoves, no hipermercado Alcampo Vigo-2, un showcooking para fomentar os hábitos saudables entre a poboación. O evento forma parte do Proxecto ALISA, unha formación específica sobre alimentación e deporte. Ao acto asistiron autoridades locais como David Regades, Delegado do Estado para Zona Franca, que mostrou o seu apoio a DOWN Vigo e agradeceu “a colaboración de empresas privadas como Alcampo que, a través da súa Fundación Alcampo pola Mocidade, traballan man a man con entidades sen ánimo de lucro como Down Vigo”. Pola súa banda, Antonio Fortes, director de DOWN Vigo, quixo agradecer a implicación de todos os colaboradores, xa que “a inclusión das persoas con síndrome de Down e discapacidade intelectual pasa por ser parte activa da sociedade”. Pola súa banda, Ramón Saburido, director de Alcampo Vigo-2 engadiu: “o noso compromiso co desenvolvemento da sociedade na que operamos é real e sincero. Queremos que cada un viva mellor no seu día a día e que todos vivamos mellor xuntos. Por tanto, apoiar proxectos como este é un orgullo”.