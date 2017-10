Múltiples incendios convirtieron Vigo en un infierno, sembrando el caos entre la población

Desbordados de tanto vídeo y tantas desgracias compartidas detrás de una cámara, muy complicado relatar lo vivido estás últimas horas y es que Vigo se ha visto practicamente rodeado por decenas de focos de incendios que hicieron recorrer el caos por diferentes barrios y zonas de la ciudad, como Samil, O Vao, Praza España, Avenida Europa, O Castro, Navia, …

Cabe destacar que según ha confirmado Abel Caballero, no hay que destacar heridos, estamos ante pequeños focos que se han extinguido y se han puesto diferentes hoteles a disposición de la ciudadanía que se vea afectada por las llamas. En un comunicado, el Ayuntamiento informaba de lo siguiente:

O Goberno local quere informar que nestes momentos están controlados practicamente todos os focos de lume. Están actuando todos os bombeiros, policías e resto de efectivos.

Decímoslle á cidade que cumpran coas normas de seguridade e manteñan a serenidade. Deben pechar as ventás das casas e os veciños do rural poden achegarse aos hoteis que temos preparados, así como ao pavillón do Berbés.

O goberno municipal recomenda tranquilidade e avanza que se segue a traballar.