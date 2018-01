O Multisport Pontevedra 2019 perfila a súa estratexia de comunicación e promoción

Tamén se deseñaron as liñas básicas da comunicación electrónica, tanto da propia web do campionato como das redes sociais, un instrumento esencial para lograr os obxectivos de captación de participantes.

Na xuntanza abordáronse sobre todo asuntos organizativos e de promoción e posicionamento da cidade e os campionatos que terán lugar o ano próximo. Ademais do director do servizo de Deportes do Concello, Jaime Agulló, e outros empregados públicos, participaron membros do staff técnico das federacións española e internacional de triatlón, que van da man do núcleo organizativo pontevedrés para este evento mundial.

Os campionatos do mundo que hoxe se agrupan baixo a denominación “Multisport” son os triatlóns cross e de longa distancia, o duatlón, o aquabike e o aquatlón. Este evento tivo lugar o pasado ano na cidade canadense de Pectinton e este na illa danesa de Fyn, con epicentro na súa capital, Odense.

Mañá 18 de xaneiro será o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e a presidenta da ITU, Marisol Casado, quen presenten publicamente as datas concretas de celebración do campionato así como algúns elementos básicos da comunicación, como a páxina web, un vídeo promocional e outros pormenores. No acto, a celebrar no stand de Galiza en Fitur, estarán presentes os máximos responsable de Deportes do Estado, José Ramón Lete Lasa, da Xunta de Galicia, Marta Míguez e outros representantes públicos e federativos.