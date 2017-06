Muñoz avanza que si el gobierno actúa con diligencia se puede desbloquear “buena parte del PXOM de 2008” en 2017

Print This Post

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha avanzado hoy que, si el gobierno municipal actúa “con diligencia y eficacia”, se puede desbloquear “buena parte del Plan General de 2008” antes de que finalice el año. Para ello, expone, basta con aprovechar las posibilidades y plazos reducidos que prevé la ley de medidas, actuando con la “máxima celeridad” para desbloquear así todo el suelo urbano consolidado del PXOM de 2008 más los ámbitos de Tomás Paredes y Esturáns.

Así, explica Muñoz, una vez que la Xunta emitió “en sólo mes y medio” los informes urbanístico y medio ambiental, el ejecutivo local puede empezar el procedimiento para aplicar la ordenación provisional en los mencionados ámbitos. “La Xunta, conforme a la ley, ha emitido informes favorables. Solo excluyen dos ámbitos por motivos medio ambientales y urbanísticos: Fenosa-Balaídos y la Metalúrgica. El resto de zonas están desbloqueadas y se puede comenzar el procedimiento”, ahonda.

Para ello, ha proseguido, el Concello debe, “de forma inmediata”, aprobar el estudio autorizado por la Xunta y enviar la solicitud para la evaluación medioambiental estratégica. Una vez que la Xunta tenga dicha solicitud, “que puede estar perfectamente en los próximos 15 días”, tiene 3 meses para elaborar el informe medioambiental. “Así, en la primera semana de octubre podemos tener ese informe y el Concello podrá aprobar y exponer públicamente el proyecto durante 20 días. Por lo tanto, tendríamos desbloqueada buena parte del PXOM antes de que finalice el año”, aclara.

“Este es un tema fundamental, y como demuestran los plazos, se puede alcanzar una solución provisional este mismo año. Por lo tanto, queremos que empiecen ya. Si lo hacen y actúan con diligencia, en enero se estarán concediendo licencias”, ha señalado Muñoz Fonteriz, que ha calificado los plazos expuestos como “prudentes y razonables”.

En este contexto, la portavoz popular ha informado que, también según los plazos previstos en la propia ordenación provisional, el borrador inicial del nuevo Plan estaría listo en diciembre de 2018. “No se admiten más dilaciones. Los vigueses no entenderían que no se aprovechara esta fórmula y no se trabajara al máximo en esta solución provisional”, resalta.

20 meses sin PXOM

No en vano, y como ha recordado, Vigo suma ya 20 meses sin PXOM, “algo gravísimo para una ciudad como la nuestra”, ya que “coarta el desarrollo económico y tiene en la incertidumbre a miles de familias y de empresas”.

Durante este tiempo, expone Muñoz, el gobierno local no ha aportado ni un solo papel ni ha dado un solo plazo, mientras que la Xunta ha aprobado dos normas para intentar “paliar los efectos nocivos de la carencia de Plan”.

Una, para salvar los grandes proyectos, desbloqueando la ampliación de Citröen, la del IFEVI, la estación intermodal o la de Thom Mayne. Y otra, la ley de acompañamiento a los presupuestos, que regula la fórmula de la ordenación provisional para salvar determinados ámbitos del Plan de 2008.

“Es hora de que el gobierno local haga algo. No tiene nada más importante a lo que dedicar el tiempo, por eso le pedimos diligencia y trabajo para desbloquear parte de ese PXOM antes de que finalice 2017”, ha concluido.