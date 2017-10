Muñoz considera un “éxito colectivo” la inclusión de la candidatura de Cíes en la Lista indicativa e invita a Caballero a sumarse a “la única vía posible”

Print This Post

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Elena Muñoz, ha calificado hoy como un “éxito colectivo” la inclusión conocida ayer de la candidatura Islas Cíes-Illas Atlánticas en la Lista indicativa del Ministerio de Cultura. “Es un éxito colectivo conseguido gracias a un trabajo serio y riguroso”, ha subrayado Muñoz, quien ha invitado al alcalde a sumarse a “la única vía posible”.

Muñoz Fonteriz ha resaltado la importancia de que las Islas Cíes capitaneen esta candidatura. “Sin este liderazgo, no hubiese sido posible conseguirlo tan rápido”, ha destacado, abogando por “sumarnos todos a la candidatura para darle más fuerza y conseguir el objetivo final, que las Cíes sean Patrimonio de la Humanidad”.

Sobre esta base, la presidenta local ha señalado que “no se entendería que el alcalde de Vigo no se sumase”. “Sus primeras palabras han sido decepcionantes y esconden un desconocimiento preocupante del proceso”, ha resaltado.

Así, Muñoz ha solicitado a Caballero que reconozca que “ha llegado al final del camino”, ya que la realidad es que después de “muchas declaraciones” sigue sin aportar ningún soporte documental. “En mayo nos prometió que el documento definitivo estaría el 27 de junio; estamos en octubre y seguimos tan en blanco como hace 5 años”, ha subrayado.

En este contexto, la presidenta local ha abogado por “apostar por la vía más evidente”, la de una candidatura que ha sido “presentada, aceptada y que ha pasado con éxito los preceptivos informes técnicos y la evaluación previa”. “Sinceramente, espero que a partir de ahora se sume”, ha proseguido.

Así, Muñoz Fonteriz ha exigido a Caballero “que no gaste un euro más de los vigueses en algo en lo que no tendrá resultados”. “No se puede seguir gastando dinero público con los impuestos de los vigueses en algo que no va a salir”, ha continuado, señalando que “lo más razonable es sumares a la única candidatura que tiene garantías.

“Es el momento de sumarse y demostrar que antepone las Cíes a cualquier confrontación estéril. Si quiere que las Cíes sean Patrimonio de la Humanidad, debe sumarse, colaborar y poner toda la voluntad, porque sólo sumando podemos hacernos más fuertes”, ha subrayado.

En este sentido, Muñoz ha concluido resaltando que “las Cíes están hoy más cerca que nunca de ser Patrimonio de la Humanidad”, algo de lo que “los vigueses tenemos que sentirnos orgullosos”. “Debemos estar a la altura de lo que los vigueses quieren. Hay que seguir trabajando y apoyando todos juntos”, incide.