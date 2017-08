Muñoz considera una “oportunidad perdida” el rechazo de Caballero a la petición de bajada de impuestos alegada por el PP

Connect on Linked in

La portavoz del grupo municipal popular, Elena Muñoz, ha lamentado que la propuesta del grupo municipal popular de modificación de las ordenanzas fiscales aprobadas por el concello para el año 2018, que incluía una rebaja generalizada del 3% en los principales impuestos y tasas, haya sido tumbada por Caballero.

“Este gobierno local hace unas semanas comunicó su intención de volver a subirle los impuestos a los vigueses para el año 2018, nada más y nada menos que un 2,2%. Una decisión que para el PP no tiene ninguna justificación ni jurídica ni económica”, denuncia.

Desde el PP se preguntan por qué si la situación financiera del concello es tan buena como presume Caballero no se han bajado los impuestos e invertido el remanente.

“La actuación es totalmente la contraria. El ejecutivo municipal sigue queriendo hacer caja a costa de los vigueses, yendo en contra de lo que están haciendo todas las administraciones en estos momentos, que es bajar los impuestos para devolverle a los ciudadanos los esfuerzos que han estado haciendo estos años; aquí vamos a contracorriente del sentido común.”, destaca.

Desde el grupo municipal popular están en contra de esta subida y creen que es necesaria una bajada de los impuestos, motivo por el que han presentado alegaciones “razonadas y de justicia” a las ordenanzas fiscales de 2018.

“Proponíamos una bajada del 3% de todos los impuestos, con una bajada del 25% en la tasa de la basura porque no entendemos por qué estamos pagando la tasa de recogida de residuos más alta de Galicia. Propusimos además una bajada en el recibo del agua, algo tan importante como introducir bonificaciones en el recibo del agua para familias con menores ingresos y para familias numerosas”, ahonda.

Muñoz señala además que desde el PP proponen modificaciones en el impuesto de bienes inmuebles y en el impuesto de actividades económicas bonificando en este último a las empresas que se quieran establecer en Vigo, que “es lo que se necesita para la creación de puestos de trabajo en la ciudad”.

El PP de Vigo plantea una política tributaria totalmente opuesta a la que está instalada en este gobierno municipal, capitaneada por el alcalde de Vigo, que “solo sabe cobrar más y más, subir los impuestos y no ser capaz de gastarse esos ingresos, y lo estamos viendo día a día con ese remanente que no deja de crecer y con más de 90 millones que a día de hoy el concello tiene”.

“Nos parece irresponsable a día de hoy que una administración esté acumulando dinero a costa de los ciudadanos y no se lo esté devolviendo en mejores servicios. Por ello vamos a seguir insistiendo, porque a esas alegaciones nuevamente nos han dicho que no. No a todo. Como a todas las alegaciones presentadas por la oposición en esta legislatura. Esa es la cara de la mayoría absoluta, así entiende Caballero la democracia, instalado en el no porque sí. Aunque sean los vigueses quienes lo paguen”, denuncia.

Lamentan “la oportunidad perdida” para que el gobierno municipal rectificase y “para que ganasen los vigueses por primera vez” con una bajada de impuestos. Destacan que seguirán insistiendo en que “es posible, viable, necesario y de justicia” una bajada de impuestos y por eso en las alegaciones en los presupuestos del año 2018 volverán a proponerla.