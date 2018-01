Muñoz denuncia que Caballero se ha convertido en el “campeón gallego de la mala gestión” y lamenta que “hasta las Mareas gestionen mejor”

Connect on Linked in

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha denunciado hoy que Caballero se ha convertido en el “campeón gallego de la mala gestión”, lamentando que “hasta las Mareas, en minoría, gobiernan mejor que él”. “Ya sabemos que las Mareas son un desastre en la gestión; Caballero es peor”, añade. En este sentido, Muñoz han indicado que el año 2018 comienza en Vigo con “8 contratos importantísimos para dar mejores servicios a los vigueses”, que suman más de 100 millones y siguen sin resolverse acumulando “continuos retrasos”.

Muñoz Fonteriz ha comenzado refiriéndose al contrato de la limpieza, sobre el que ha señalado que comenzó a tramitarse en verano del año pasado, y que en estos momentos continúa sin una propuesta de adjudicación. “Estamos a 70 días de que finalice la prórroga, y no puede volver a prorrogarse; Vigo puede quedarse sin contrato de la limpieza”, ha indicado.

“Otro contrato del que ya hemos hablado en otras ocasiones es el de la ORA”, ha continuado Muñoz, resaltando que su tramitación comenzó en septiembre de 2014. Una situación “incomprensible” que también se da con el parking de la Plaza de

Portugal, cerrado desde hace más de 2 años pese al “importantísimo déficit” de plazas de aparcamiento que hay en la zona.

Muñoz ha incorporado a este “lamentable escenario” dos concesiones que acumulan años de retraso: el Hotel Samil, “del que solo tenemos noticias por los okupas y del que seguimos sin saber qué quiere hacer este gobierno”; y la cafetería del Concello, cerrada desde hace dos años y “sin fecha de apertura”.

En este contexto, Muñoz ha destacado la reforma del Estadio de Balaídos, empezada en 2014 y sin ni tan siquiera fecha de conclusión para la grada de Río. “Rectificaciones, retrasos y sobrecostes. Es todo lo que tenemos de una reforma que se ha convertido en un culebrón”, ha criticado la portavoz popular, quien ha recordado que el proyecto de Gol y Marcador sufrirá un nuevo retraso tras la reciente denuncia del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

“Y lo que se nos vendió como algo inminente y rápido, el túnel de Puerta del Sol, se adjudicó su redacción en junio de 2017 y todavía no sabemos nada”, ha continuado la popular, quien, a la vista de todos estos retrasos, se ha preguntado “dónde está la velocidad de crucero” prometida por el alcalde: “¿A quién le va a echar la culpa de este absoluto desastre de gestión y de esta falta de servicios?”.

Una ausencia de servicios, prosigue, que sin embargo no le ha impedido a Caballero “volver a subirnos los impuestos”. “Desde el 1 de enero, los vigueses pagamos más todo. Debería hacer un poco de autocrítica y dejar el autobombo”, ha subrayado Muñoz, quien ha lamentado que Vigo sufre un gobierno con “mayoría absoluta de insultos y minoría absoluta en la gestión de los problemas que sufren los vigueses”.

Sin informes de Aqualia

Asimismo, la portavoz popular ha insistido hoy en que el alcalde continúa sin entregarles las analíticas de Aqualia sobre la calidad del agua correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. “A día 12 de enero seguimos sin informes. Ya hemos mandado el escrito a la Valedora do Pobo”, ha detallado Muñoz, quien ha mostrado su sorpresa porque el gobierno les entregase al principio “mil informes” de enero a octubre y siga ocultando los de los meses críticos.

Por este motivo, Muñoz ha recomendado a Caballero “hablar menos y entregar más informes”. “¿Está revisando informe a informe para que no se cuele ninguno que no le interese al señor alcalde?”, se ha cuestionado la portavoz popular, quien ha concluido resaltando que “los vigueses ya no se fían” de un alcalde que les mintió al decir que no había problemas de potabilidad del agua cuando los informes del Laboratorio Municipal de los que disponía indicaban lo contrario.