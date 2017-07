Muñoz denuncia “un nuevo atraco al bolsillo de los vigueses” tras subir Caballero un 2,2% los impuestos

Print This Post

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha denunciado el “nuevo atraco al bolsillo de los vigueses perpetrado en la Junta de Gobierno de hoy”, en la que el ejecutivo local ha aprobado una subida de impuestos del 2,2% para el año que viene. “Se confirma un robo injustificable a todos los vecinos, que ven cómo les suben los impuestos y las tasas municipales mientras que se les vende una situación económica idílica”, ha lamentado Muñoz.

En este sentido, la popular ha preguntado al alcalde “qué tipo de lógica sigue” para, con 94 millones en caja, decidir una subida general de más de dos puntos para el IBI, el IAE, el impuesto de circulación, la grúa, el agua o la basura. “Nos suben el agua cuando ya estábamos pagando por la que no consumíamos. Y vamos a pagar más por la basura pese a que prorrogaron el contrato ahorrándose 4 millones de euros en un solo año”, ahonda.

Muñoz Fonteriz ha subrayado que esta decisión “atenta contra la lógica económica y contra el sentido común”. No en vano, explica, el IPC no ha subido; y el Índice de Competitividad, que es el que rige el precio que se fija para los contratos, ha bajado: “¿Por qué suben entonces los impuestos? ¿Qué criterio utilizan?”.

En este contexto, la portavoz ha recordado que Vigo es el municipio gallego con mayor presión fiscal por habitante, con 771 euros al año por vigués. Una cifra que, el próximo ejercicio, rozará los 790 euros tras el “atraco aprobado hoy”.

Y todo esto, ha continuado, “sin saberse muy bien para qué”. No en vano, detalla, “esta voracidad recaudatoria no se traduce en mejores servicios, y todos los años se dejan dinero en caja”. Así, expone, en los dos ejercicios de la actual legislatura, el gobierno local ha dejado sin gastar 40 millones pese a todo lo recaudado. “El grado de ejecución es lamentable”, ha incidido, señalando que, en el caso de las inversiones, dicha ejecución no llega al 20%.

“No se puede tener peor balance en materia económica”, ha proseguido Muñoz, resaltando que en estos momentos el Concello presenta el grado de ejecución más bajo de los últimos 3 años. “Sólo demuestran diligencia al recaudar, como en el caso de la plusvalía, donde en seis meses han ingresado ya un 80% de lo previsto para todo el año”, argumenta.

Devolución de la plusvalía

Sobre este impuesto, Muñoz ha exigido al alcalde que, tras los acuerdos plenarios de ayer, habilite cuanto antes los mecanismos para devolver la plusvalía, con independencia de las gestiones con el Ministerio de Hacienda; que informe a los vigueses de la necesidad de solicitar dicha devolución antes de que prescriba su derecho; y que deje de cobrar el impuesto a aquellos vecinos que acrediten una venta a pérdida. “Está muy bien sacarse fotos en Madrid, pero le pido que atienda a los problemas diarios de los vigueses”, insiste.

Asimismo, la portavoz popular ha mostrado su satisfacción con la aprobación de la ordenación provisional en materia de urbanismo, si bien ha lamentado tanto “la lentitud en la tramitación” de la misma como el silencio del gobierno municipal sobre el nuevo Plan General. “Hasta ahora, todo lo que se ha hecho en urbanismo en Vigo en el último año y medio es gracias a la Xunta. Mientras tanto, la concejala de urbanismo sigue sin ser capaz de dar una fecha para un nuevo PXOM”, ha concluido.