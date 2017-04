Muñoz destaca que los últimos meses han demostrado que “la palabra del alcalde de Vigo no vale nada”

244 COMPARTIDOS Facebook Twitter

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha señalado hoy que los últimos meses han permitido comprobar que “la palabra del alcalde de Vigo no vale nada”. “Durante este tiempo hemos visto que su palabra no tiene valor. No vale nada para los concellos del Área; no vale nada para la Xunta; no vale nada para el Celta; y no vale nada para la Universidad”, ahonda.

En este sentido, la portavoz popular le ha recomendado a Caballero “que se lea bien el auto” del juez para evitar “mentir a los vigueses cada vez que se pone delante de un micrófono”. “El auto es clarísimo. Debe dedicar algo de tiempo a leer los argumentos que da el juez”, incide Muñoz.

Así, señala, durante meses Caballero ha estado jactándose de la legalidad del Área, y ahora que la declaran ilegalmente constituida dice que le dan la razón. “Forzó su designación como presidente, y se ha convertido en un presidente ilegal según la justicia”, explica.

Y frente a esto, ha continuado Muñoz Fonteriz, el alcalde insiste en “querer hacernos ver lo blanco, negro”. Por desgracia, reitera, “su palabra no vale nada y ya no engaña a nadie”. “Los vigueses están cansados de este tipo de situaciones. Y en este caso, la justicia ha hablado claramente, y él, en vez de rectificar y pedir perdón, sale y cuenta una historia completamente distinta”, insiste.

En este marco, la portavoz popular ha señalado que el auto dice claramente que el presidente de la mesa de edad levantó la sesión por dos motivos: irregularidades en el nombramiento de concejales, y por la duda sobre la efectiva materialización de la integración de Vigo en el transporte metropolitano. “La sesión estaba bien levantada. ¿Cómo es posible, ante esta evidencia, salir y decir justo lo contrario?”, se ha cuestionado.

Una actitud, prosigue, con la que Caballero no sólo intenta engañar a los vigueses, sino con la que también está situando a la ciudad en una posición muy delicada. Y es que, como ha recordado, en este momento Caballero “está enfrentado con todo el mundo, con la Xunta, con Zona Franca, con el Celta y con la Universidad”.

En este contexto, Muñoz se ha preguntado por el Campus del Mar, “tan cacareado el día de la Reconquista en el discurso del alcalde, pero igual de bloqueado hoy”. De hecho, apunta, el regidor prometió dar una solución en los 5 días hábiles posteriores al último pleno. “Seguimos esperando y van ya 10 días”, incide.

Y a los continuos enfrentamientos del alcalde, continúa la portavoz popular, se suma ahora la situación del Celta, manifestada ayer por su presidente. Un problema para el que Muñoz le ha exigido a Caballero una solución que garantice la permanencia del Club en la ciudad.





