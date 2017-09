Muñoz exige explicaciones al concejal de personal sobre “qué criterios se siguen para asignar a los funcionarios puestos de responsabilidad”

Print This Post

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha exigido hoy explicaciones al concejal del personal, Javier Pardo, sobre los criterios seguidos por el Gobierno municipal a la hora de asignar a los funcionarios puestos de responsabilidad. “Es el momento de que nos expliquen qué criterios siguen para dar a los funcionarios estos puestos; si hay amiguismos; en definitiva, que se nos diga si se está cumpliendo la normativa y si se está respetando a los funcionarios”, ha detallado.

Muñoz ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios sobre el informe conocido hoy del secretario municipal en el que reconoce una “política excepcional” en la promoción interna de los funcionarios. Un informe que ha calificado como “gravísimo” al apuntar a que la promoción de dichos puestos “no atiende a los principios de mérito y capacidad, sino que son elegidos a dedo”.

Asimismo, ha continuado la portavoz popular, según reconoce el informe, “hay funcionarios que están ocupando dos jefaturas al mismo tiempo”.

“Esto es algo que no pasa en ninguna administración. Como funcionaria pública que soy, me parece un auténtico despropósito el hecho de que no se respeten estos principios para ascender en un puesto de trabajo”, ha incidido Muñoz, quien ha señalado que “surgen muchas preguntas a raíz de este informe” que espera que sean aclaradas por el concejal de personal.

No en vano, subraya, esto son “afirmaciones que no hace el Partido Popular, sino el secretario del Concello”, y que ponen en duda, una vez más, la política de personal del ayuntamiento: “El balance de este concejal es lamentable y está convirtiendo la gestión en un absoluto disparate”.

Así, Muñoz Fonteriz ha recordado los “errores graves” que se vienen produciendo en esta área, entre los que ha citado la incapacidad para convocar oposiciones, con varios procesos pendientes; la paralización de las pruebas de la Policía Local por graves irregularidades; o el acceso de decenas de interinos para cubrir vacantes ante esa incapacidad de convocar oposiciones.

“Nos preocupa lo que estamos viendo. Los funcionarios gestionan el presupuesto municipal, y cuando encontramos este tipo de cosas consideramos que alguien debe dar explicaciones claras y contundentes.

Por eso pedimos esas explicaciones”, ha concluido.