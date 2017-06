Muñoz: “Iremos a los tribunales para defender la democracia en Vigo”

Print This Post

“Iremos a los tribunales para defender la democracia en Vigo”. Con estas palabras, la portavoz popular, Elena Muñoz, ha avanzado hoy la intención de su grupo de agotar todas las vías posibles tras constatarse en el pleno municipal el veto del alcalde a una de sus mociones.

“Primero agotaremos la vía administrativa. Y después, en función de lo que decidan los servicios jurídicos, acudiremos al contencioso-administrativo o a la vía penal. Todo con el objetivo de salvaguardar y defender el pleno, institución democrática en la que están representados todos los vigueses”, ahonda.

En este contexto, Muñoz Fonteriz ha subrayado que en el pleno se ha constatado “que había un tema sobre el que el alcalde no quería hablar”: el ex pedáneo de Bembrive condenado a 7 años de inhabilitación por prevaricación que se niega a abandonar su puesto. “La intención era que no hablásemos de esto”, ha incidido Muñoz, quien ha recordado los graves perjuicios que, por este motivo, sufren los vecinos de Bembrive. “Y sorprendentemente, en vez de hacer valer la legalidad y conminar al señor Ballesteros a abandonar la Pedanía, lo que ha hecho el alcalde de Vigo es protegerlo quitando ilegalmente una moción del orden del día”, expone.

Un comportamiento y una decisión que la portavoz popular ha calificado como “gravísimos”, subrayando que “hoy es un día desgraciadamente histórico para esta ciudad”. Una jornada, prosigue, en la que se constata que “hay un gobierno que entiende la mayoría absoluta como imposición, que desde que la tiene está abusando de ella” e impidiendo que se hable de los temas que no le interesan, “coartando los derechos legítimos que tenemos los grupos de la oposición, que representamos a los vigueses y ejercemos nuestra labor de control al gobierno”.

“En Vigo hemos tenido mayorías absolutas, gobiernos en coalición, y nunca nadie se había atrevido a dar un paso de este tipo”, resalta Muñoz, quien ha destacado que, “al atacarse los derechos de la oposición”, su grupo no ha querido participar “ni un minuto más en el pleno”.

Qué será lo siguiente

En este marco, la portavoz popular se ha preguntado cuál será el siguiente paso, toda vez que, hasta la fecha, se ha producido ya una modificación del reglamento que limita la labor de oposición, un cambio unilateral del día de celebración de los plenos, una interpretación dudosa sobre las solicitudes de comparecencia, y el veto de una moción hoy. “Ningún alcalde, me atrevo a decir de España, se había atrevido a dar este paso. No sé si lo siguiente será tener que pedirle permiso al señor alcalde para salir a la calle”, lamenta.

Pese a todo, Muñoz ha señalado que seguirán intentando hablar de este y otros temas en el pleno, que es donde están representados todos los vigueses.

“Vamos es a defender la democracia en esta ciudad sin ninguna duda”, ha insistido, recordando que el alcalde podía haber aceptado la moción, someterla a votación y votar en contra, “como con todas las mociones que presenta el Partido Popular”. “Pero lo que no ha querido es hablar del tema y que nadie hablará. Y eso el algo gravísimo”, ahonda.

No en vano, detalla, “nada impide que a partir de ahora siga haciendo lo mismo, utilizando y manipulando el pleno, principal institución que representa a todos los vigueses”. “Todo el mundo está viendo que estamos en una dinámica en la que cada día se respeta menos a la oposición y a nuestros derechos, y esto no puede pasar en el Vigo del siglo XXI”, ha concluido.