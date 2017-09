Muñoz nombra a Caballero “campeón del IBI” tras constatar que los vigueses pagan de media 150 euros más que las 20 principales ciudades de España

Connect on Linked in

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha vuelto a lamentar hoy que el Gobierno local confirmase ayer la subida de los impuestos municipales a todos los vigueses un 2,2% para el año que viene. Un incremento que, como ha subrayado, resulta “especialmente sangrante en el caso del IBI”, donde Vigo se sitúa como la más cara de las 20 principales ciudades nacionales: “En Vigo pagamos 150 euros más que la media de estas ciudades. Sin duda, el señor Caballero es el campeón del IBI en España”.

Así, la portavoz popular ha destacado que Vigo es hoy ya la “la ciudad con el IBI más caro”, situación que empeorará en 2018 tras la nueva subida impuesta por el ejecutivo. Un marco en el que ha puesto como ejemplo el tipo impositivo de Madrid, que se sitúa en el 0,51%, cifra que contrasta con el 0,9% que soportarán los vigueses el próximo ejercicio.

En este contexto, Muñoz ha alertado sobre las consecuencias que tendría una actualización de los valores catastrales. “Si se revisasen, obligaría a las familias a endeudarse para pagar el IBI. Eso sí, Caballero presume de deuda cero”, ahonda.

Asimismo, la portavoz popular ha subrayado que “el Gobierno local perdió ayer una ocasión inmejorable para ser justo con todos los vigueses”, que han realizado un “esfuerzo extraordinario” durante la crisis, y que ahora no se ven recompensados por su ayuntamiento. A este respecto, se ha cuestionado “de qué le sirve a los vigueses la buena situación financiera de la que presume el alcalde, si luego vuelve a subirles los impuestos”.

“Queremos que los vigueses se beneficien, pero tumbaron todas nuestras alegaciones, en las que pedíamos, entre otras cosas, una bajada del 3% en los principales impuestos”, ha continuado la portavoz popular, quien lamenta que la subida no se traduzca en mejore servicios. “Tienen 100 millones en caja, y cada año no ejecutan entre 20 y 30 millones. ¿Para qué esta subida?”, incide.

Islas Cíes

Muñoz Fonteriz se ha referido también a la polémica suscitada por la sobreventa de billetes a Cíes, en donde ha señalado que, tras las declaraciones de ayer del portavoz socialista, “quedan claras dos cosas”. La primera, expone, que el alcalde y su equipo sabían de la sobreventa de billetes en las islas, motivo por el que se ha preguntado “por qué no dijeron nada”.

“Nos parece gravísimo. ¿Por qué no avisaron entonces? Decidieron mirar a otro lado y ahora pide responsabilidades”, ha destacado Muñoz, quien se ha preguntado también porqué el alcalde se niega a censurar a las navieras erigiéndose en su principal defensor.

Y la segunda, ha continuado, es que “parece que el Plan Rector es ahora clave para que las Cíes puedan ser Patrimonio de la Humanidad”. Algo que, como ha detallado, “nos llama mucho la atención”. No en vano, argumenta, el alcalde lleva 6 años publicitando esta candidatura, “y ahora resulta que no puede ser sin Plan Rector”. “Si es así, ¿por qué no lo ha pedido nunca en todo este tiempo? ¿Por qué el representante municipal en el Patronado no ha dicho nada?”, se ha cuestionado Muñoz, quien considera que “esta es una nueva excusa de Caballero para no presentar la candidatura ni sumarse a la ya existente”.

Por todo esto, la portavoz popular ha concluido lamentando que al alcalde “sólo parecen importarle las Islas Cíes como reclamo turístico, para hacer publicidad y propaganda”, y le ha recomendado que se ponga de acuerdo con su partido, “que acaba de presentar una iniciativa en el Parlamento en sentido contrario”.