Muñoz pide al Gobierno local una partida específica para “promocionar y apoyar la estancia del Pergamino Vindel en Vigo”

La portavoz popular, Elena Muñoz, acompañada por la concejala Teresa Egerique, ha mantenido hoy, en la cafetería del Museo MARCO, un encuentro con profesionales del sector cultural vigués. Durante el mismo, la popular ha demandado al Gobierno local una partida específica encaminada a “promocionar y apoyar la estancia del Pergamino Vindel en Vigo”.

“Hoy regresa a nuestra ciudad un tesoro bibliográfico y musical; una joya de la cultura peninsular; y por ahora el Concello de Vigo se ha lavado, literalmente, las manos. No ha participado ni ha apoyado a la Universidad para traer el Pergamino Vindel de vuelta a casa. Y ha tenido que ser la administración autonómica la que nos permita disfrutar este tesoro”, ahonda Muñoz.

En este sentido, la portavoz popular ha recordado que, si el ejecutivo local se hubiese implicado, el Vindel podría estar expuesto en el MARCO. “Finalmente, podremos disfrutar de él en el Museo del Mar gracias a la colaboración entre Xunta y Universidad de Vigo”, ahonda.

Pese a todo, Muñoz Fonteriz ha demandado al ejecutivo un “cambio de actitud con el objetivo de promover e impulsar una “programación amplia y diversa” que ponga de relieve la excepcional importancia de esta obra.

Motivo por el que, como ha informado, han presentado una moción que se debatirá en el pleno del próximo miércoles.

Desierto cultural

“Esperemos que voten a favor, porque hasta ahora todo lo que ha demostrado este gobierno es que no le interesa el sector cultural, convirtiendo a Vigo en un desierto en materia cultural”, ha continuado la popular, señalando que dicha falta de interés se plasma, por ejemplo, en la pérdida de apoyos municipales a importantes festivales que se celebraban en Vigo, como el Keoruac, el ALT o el ARE More, que subsisten gracias al apoyo de la Xunta.

Una situación de abandono que Muñoz ha hecho extensible al MARCO, que se encuentra en una “situación crítica”, sin director y sin que el alcalde quiera nombrar uno nuevo. “Busca desnaturalizar el MARCO, y se escuda en otras administraciones. Olvida que este es un museo municipal, y que es el ayuntamiento el que tiene que trabajar para que el MARCO siga siendo lo que es”, ha subrayado.

En este escenario, la portavoz popular ha incidido en la falta de interés del gobierno local por “preservar la esencia del museo”. Una apatía, expone, que se refleja en el cartel que recoge en estos momentos la propia fachada del MARCO: “Winter is coming”. “El alcalde debería dejar de decirle a los demás lo que tienen que hacer y centrarse en las cuentas que él tiene pendiente”, ha concluido.