Nace Nhood, una nueva empresa de servicios inmobiliarios mixtos con la vista puesta en la transformación sostenible de los espacios

Antonie Grolin, presidente de Ceetrus y presidente fundador de Nodi, ha presentado oficialmente la nueva empresa de servicios inmobiliarios mixtos, Nhood, perteneciente a la Asociación Familiar Mulliez (AFM).

Esta nueva empresa que adopta el nombre de Nhood- contracción de neighborhood – estará liderada por las 10 filiales- país y nace con la ambición de crear un valor útil y sostenible para el mercado y un compromiso con las personas y el planeta. En este sentido, destaca su interés en aplicar una metodología rigurosa que tendrá en cuenta el impacto ambiental, climático, social y económicos como ejes prioritarios de su estrategia operacional de animación, gestión y regeneración de sitios. En este sentido destacan las siguientes líneas:

– Diversidad de usos, social y generacional sobre los sitios.

– Enlace social y de servicios en proximidad, creación de espacios de uso terciario y liderazgo en el desarrollo de barrios.

– Co-construcción con los grupos de interés.

– Contribución al desarrollo económico local y territorial (empleo, economía circular, animación).

– Integración de la biodiversidad en los sitios, desartificialización de suelos, resiliencia.

– Conexión con el transporte público y con la movilidad sostenible.

– Certificaciones, en particular BREEAM in use.

Esta estrategia operacional ya está presente en proyectos de la compañía como el antiguo páramo de 3 Suisses de La Maillerei en Villeneuve d´Ascq gestionado por Nhood France; el barrio de la estación de Vigo en España y el barrio de Coresi en Brasov en Rumanía.

Mandatos a largo plazo y una palanca para el crecimiento

Además, Nhood actuará en nombre de Ceetrus, de las empresas y enseñas de la AFM además de para otros socios como Morgan Stanley – Italia, Pharos Real Estate Fund SCA – Luxemburgo, Primonial et CNP – Francia.

El potencial de desarrollo está cifrado en más de 4 millones de m2 de los cuáles donde casi 1/3 sería residencial permitiendo traer de vuelta a la naturaleza al corazón de los barrios.

Este crecimiento afecta a todos los oficios: animación, explotación y comercialización (gestión operacional de las propiedades) gestión de activos, estrategia patrimonial, así como promoción y desarrollo, concepción y diseño urbano.

“Juntos, crearemos los lugares mixtos que revolucionarán la ciudad y el comercio. Diseñamos estos lugares con un triple impacto positivo bajo la inspiración del concepto de la ciudad del ¼de hora. Constituirnos como una empresa de servicios inmobiliarios es un activo importante. Más ágiles, como emprendedores y socios de los propietarios, desplegamos nuestro know-how de forma transversal, lo más cerca posible de lo local con autenticidad y responsabilidad ” declara Antoine Grolin – Presidente Nhood

« En cada sitio, intervenimos para regenerar de forma sostenible y responsable, mejorando el entorno de vida de los habitantes. Partimos del territorio para diseñar de forma sostenible, barrios animados y conectados para quienes viven, trabajan y van allí. También tenemos vocación de crear nuevos servicios: gestión de recursos, liderazgo en el desarrollo de los barrios, etc, los 3 ejes del impacto positivo nos permiten una sinergia rentable al mayor número de personas. Nos comprometemos a nivel local: hay espacio para la escucha, para la inclusión, para el diálogo» declara Etienne Dupuy – Director General Nhood

Nueva organización interna

La creación de Nhood pone de manifiesto una nueva organización interna donde se separarán los activos de la Patrimonialista Ceetrus y de Nodi por una parte; y se fusionarán los equipos de ambas compañías en el seno de la nueva empresa. Estos equipos complementarios actuarán tanto en nombre de las empresas pertenecientes a la AFM además de para otros socios.

Etienne Dupuy como Director General de Nhood y coordinará e implementará la estrategia de gestión e inversión hacia el triple impacto positivo. Además, se apoyará en los equipos locales presentes en 10 países que aportarán su experiencia en la regeneración de los sitios existentes. Nhood España estará dirigida por Manuel Teba. En este sentido, los equipos locales serán los encargados de animar, co-crear, transformar y regenerar los sitios en nuevos espacios de vida resilientes al cambio climático y la crisis sanitaria.