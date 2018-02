A nai de Saúl, membro da banda “La Insurgencia” veciño do barrio de Coia de Vigo fai unha denuncia publica na que conta o que pasou e o que sinte | “O meu fillo vai ir ao cárcere por cantar”.

A nai dun dos membros da Insurgencia: "O meu fillo vai ir ao cárcere por cantar"

A nai de Saúl, membro da banda "La Insurgencia" veciño do barrio de Coia de Vigo fai unha denuncia publica na que conta o que pasou, "O meu fillo vai ir ao cárcere por cantar". Cabe sinalar que a Audiencia Nacional ha condenado a dous anos e un día de prisión aos doce raperos do colectivo La Insurgencia, acusados de delitos de enaltecemento do terrorismo. O alto tribunal tamén lles condena ao pago dunha multa de 4.800 euros e a nove anos de inhabilitación absoluta."O meu fillo terá que deixar os seus estudos, á súa familia e á súa noiva, e enfrontarse á vida no cárcere con 21 anos polo tremendo delito de cantar", di Elena sobre o seu fillo Saúl. Os doce membros da Insurgencia -Saúl entre eles- foron condenados a dous anos e un día de prisión por "enaltecemento ao terrorismo" nas letras das súas cancións -consideradas como "discurso violento" na sentenza- e polos seus vídeos colgados en Youtube.A nai de Saúl conta que o seu fillo é "un neno intelixente", que "creceu no barrio con as suas loitas" e que ao que o divorcio dos seus pais afectoulle. "Foron tempos moi difíciles, pero eu nunca tirei a toalla porque sabía o moito do que era capaz", relata.Elena asegura que Saúl é un home "comprometido e traballador", que estuda Educación Social e "disposto a participar en calquera iniciativa a favor dos máis débiles". "Cantou pola pobreza enerxética, acompañou á xente que vive na rúa en Vigo e todo isto pode verse truncado nuns meses se ten que entrar en prisión", di a nai do membro da Insurgencia."Doce vidas que quedasen truncadas polo tremendo delito de cantar. Mentres, os que nos rouban con absoluta impunidade, seguen libres. Ríndose na nosa cara. Os que secuestran nenas para explotalas *sexualmente fan tratos coa Fiscalía e non pisan o cárcere. Pero eles, o meu fillo e os seus once compañeiros, entrarán no cárcere por cantar".A sentenza non rebaixa nin un só día a pena que solicitou o fiscal José Perals -que tamén foi o fiscal que pediu os 375 anos de cárcere para os mozos do caso Altsasu-. A Fiscalía di no seu escrito que as letras denunciadas supoñen unha mensaxe de "enaltecemento do terrorismo" xa que o grupo "enxalza de maneira case sistemática a organización terrorista PCE (r) – GRAPO" e a mensaxe das súas cancións "mantén unha tónica subversiva fronte á orde constitucional democrática".

Publié par Noticias de Vigo sur dimanche 18 février 2018