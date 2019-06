Navia acollerá unha xornada de xogos cooperativos

Connect on Linked in

Tras as recentes aperturas de centros de xogos e casas de apostas na cidade e para seguir mostrando o sua desconformidade coa apertura dunha delas no noso barrio, este sábado organizarase unha xornada dirixida ó público miúdo, xogos cooperativos na rúa As Teixugueiras para nenos e nenas entre cinco e once anos.

Estas actividades inclúense dentro das accións que a Asociación está desenvolvendo xunto con outras organizacións para informar a cidadanía da problemática aparellada a estes establecementos.

DATA: Sábado 15 de xuño de 2019

HORA: 19:30h

LUGAR: Praza da Lagoa (As Teixugueiras, 18/20)