Un neno, ferido ao ser atropelado en Lugo

Un neno resultou ferido esta tarde ao ser atropelado en Lugo. Os feitos producíronse na confluencia das rúas Rei Don Garcia e Pintor Laxeiro, ao fío das 16:00 horas.

Nese momento, un particular contactou co 112 Galicia para dar conta do ocorrido.

A partir de aí, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia pasaba o aviso ao 061-Urxencias Sanitarias, á Policía Local, aos Bombeiros de Lugo e a Protección Civil.

Saída de vía

Por outra banda, en Ponteareas, unha saída de vía saldouse cunha persoa ferida. O accidente ocorreu na A-52, á altura da parroquia de Xinzo, no lugar do Confurco.

O 112 Galicia tivo constancia do sinistro ás 15:20 horas, a través da alerta do 061-Urxencias Sanitarias.

Acto seguido, dende o CIAE púxose a situación en coñecemento da Garda Civil de Tráfico, de Protección Civil e do GES e dos Bombeiros de Ponteareas.