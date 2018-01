Nigrán dispón dun autobús gratis para os asistentes ao I Concurso de Rondallas

Connect on Linked in

O Concello de Nigrán, en colaboración coa Rondalla de Santiago de Parada, dispón dun autobús gratis para os veciños que desexen acudir ao ‘I concurso de Rondallas’ que terá lugar este domingo no Ifevi (Vigo) dende as 17:00 horas. Os interesados deben anotarse previamente no teléfono 669 017 974. No certame, organizado pola Federación de Rondallas da área Metropolitana de Vigo, participa a agrupación de Parada.