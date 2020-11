Nigrán inicia campaña de recollida de xoguetes para repartir no nadal as familias máis vulnerables

O Concello de Nigrán inicia ata o 18 de decembro a campaña ‘Agasallos de Corazón’, destinada á recollida de xoguetes para repartir entre usuarios dos Servizos Sociais do municipio e tamén para promover o Roupeiro Municipal (tanto para doazóns como para recoller prendas). O obxectivo é que o Nadal non signifique para as familias en risco de exclusión social de Nigrán un agravamento da súa condición, polo que o Concello levará adiante máis iniciativas solidarias (como unha recollida de alimentos non perecedoiros en decembro nos colexios que desexen participar).

“Lamentablemente, a crise sanitaria conleva unha crise económica que está a minar a economía de moitas familias debido ao peche de negocios ou ERTES, polo que sabemos que de aquí ao Nadal o número de usuarios dos Servizos Sociais aumentará, así que, máis que nunca, debemos promover a solidariedade entre a veciñanza”, subliña o alcalde, Juan González.

Deste xeito, ata o 18 de decembro recollerase na Oficina de Información Cidadá da Casa do Concello (planta baixa, de luns a venres de 10,00 a 13,00 horas) todo tipo de xoguetes coa condición indispensable de que se atopen en bo estado e debidamente hixienizados. “O que non nos gustaría que lle regalasen aos nosos fillos tampouco sirve para os demais nenos, sexamos conscientes diso. Teñen que ser xoguetes novos ou seminovos, en perfecto estado; en todas as casas con cativos sempre hai cousas que case non chegaron a usar ou que se conservaron intactas, iso é o que buscamos para darlle unha segunda vida entre quen non poden facer o esforzo económico de mercarlos”, incide o alcalde. Todos serán debidamente empaquetados e preparados no Concello para entregar entre as familias en risco de exclusión social (atendendo á idade de cadanseu neno e os seus gustos).

Paralelamente, o Concello promove tamén nesta campaña o Roupeiro Municipal, ben para realizar doazóns ou ben para recoller prendas de cara a realizar agasallos (dispóns desde infantil a adulto en todas as tallas, incluído zapatos, e mesmo roupa de cama). Calquera persoa pode doar pero tamén recoller, trátase dunha entrega directa, xa que este banco municipal ten paralelamente o obxectivo de contrubuír á sostibilidade medioambiental dándolle unha segunda vida á roupa. Localízase na rúa Paradellas (ao carón do IES Val Miñor), é xestionado por voluntarias, e abre mércores e xoves de 10:00 a 12:30 horas e venres de 16:30 a 18:00 horas (este día mediante cita previa no 986383081). “O obxectivo do Roupeiro non é acumular e almacenar, se non distribuír entre quen o precisa, calquera persoa pode acudir a el, mesmo se quere prendas para agasallar no Nadal, por iso é importante manter o nivel actual de doazóns”, incide González.

Finalmente, o Concello desenvolverá en decembro unha campaña de recollida de alimentos non perecedoiros entre os colexios que desexen participar. “Sabemos que este Nadal non se van a celebrar eventos deportivos ou actividades culturais, que era onde aproveitábamos para pedir doazóns deste tipo, así que pensamos en realizar a recollida entre o alumnado de Nigrán. Desde o Conncello faremos compras extraordinarias pero non podemos deixar de promover a solidariedade entre os nosos propios veciños”, finaliza o rexedor.