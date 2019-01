Nigrán renova todo o cercado perimetral do espazo dunar de Praia América-Panxón

Print This Post

O Concello de Nigrán está a renovar todo o cercado perimetral do espazo dunar de Praia América-Panxón, que presentaba moitos danos polo paso do tempo. Os traballos, a cargo da empresa de inserción social Cormo Integral, teñen un orzamento de 4.570 € e permitirán aumentar o espazo naquelas zonas onde a duna xa avanzara sobre o propio peche, como no último tramo de Praia América. O sistema empregado é o mesmo que o existente: postes de madeira de 1,3 metros de altura cunha distancia entre si de 2 metros e tendido de arame galvanizado e plastificado en verde lonxitudinalmente (3 liñas de arame).

“A nosa prioridade en Praia América-Panxón é a conservación e recuperación do espazo dunar e todas as medidas que se tomen no areal deben ir nesa liña”, sinala o alcalde, Juan González.