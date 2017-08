A nigranesa Mireya Represa Pérez, doble campeona de España de xadrez

A xogadora do Club de Xadrez Laroca de Nigrán, a Mestra Fide Mireya Represa Pérez, ven de acadar o doble título de campiona de España de Xadrez e de Xadrez Rápido na categoría Cadete (menores de 16 anos) no campionato de España que desenvolveronse no hotel Best Western en Salobreña (Granada) do 24 o 30 de Xullo do 2017.

Tras 6 días de competición, a xogadora do Club de Xadrez Laroca afronto o derradeiro día da competición igualada coa Maestra Fide Andaluza Ana Redondo a que acabo separando por escasos puntos de marxen. A sus supremacía na categoría for reafirmada no espectacular campeonato de rápidas no que, a falta de una ronda, xa tiña acabado o primeiro posto.

Deste xeito, Mireya volta a sendas de victoria obtenido o sea cuarto campeonato de España individual o que debe sumar os 12 campeonatos galegos.

O seuo próximo reto será representar a España nos próximos campionatos de Europa que disputaranse en Mamaia (Rumania) 5 o 14 de Septembro do 2017.

Mireya Represa Pérez (historial deportivo)

Mireya vive coa súa familia en Sabaris (Baiona). Empezou a xogar o xadrez os 6 anos nas actividades extraescolares do seu colexio. No 2008 entra a formar parte do Club de Xadrez Laroca de Nigrán (club que conta nas súas filas con xogadores dos tres concellos do Val Miñor).

Mireya, forma parte dos grupos de tecnificación das Federaciones Galega e Española de Xadrez.