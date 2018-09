Non che podes perder a presentación da novela “Iridium” de Francisco Castro neste vídeo

Presentación da novela Iridium de Francisco Castro

www.noticiasvigo.es foi convidado a presentación da nova novela do escritor vigués Francisco Castro, a súa novela chamase IRIDIUM da editorial Galaxia, a presentación gozou dun cheo absoluto na casa do libro de Vigo no día de onte.A nova novela conta a historia de Iris, unha rapaza que cursa primeiro de bacharelato e que, coma tantas e tantos do seu tempo, quere vivir a vida con intensidade. Pero Iris ten, ademais, unha discapacidade froito dun accidente de tráfico que lle deixa secuelas importantes. É unha raíña do Instagram, onde ten milleiros de seguidores en todo o mundo. Seareiros que ignoran o que lle pasa e que se o soubesen igual non a quererían tanto. É, pois, unha novela de denuncia da hipocrisía de moitos “normais” que desprezan a todas e a todos os que son diferentes.Mais, sobre todo, Iridium conta unha historia de amor.Porque todas e todos, independentemente do que nos suceda, sentimos igual.E Iris sente, e goza, e chora, e ri, e sofre coma calquera.#Vigo #Iridium #Cultura #Pontevedra #PesentaciónNovela #Novela #FranciscoCastro #Galaxia

Publiée par Noticias de Vigo sur Mercredi 26 septembre 2018