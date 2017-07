“Notable investimento de Zona Franca” en Vigo para o 2018

Print This Post

Tras o encontro Abel Caballero destacou o “notable investimento” previsto pola Zona Franca para o próximo ano en Vigo, “o que o presidente de Zona Franca sempre quere” e sinalou a inversión no PTL e o mantemento da partida prevista para a Panificadora coa “satisfacción de ver que temos os recursos para as expropiacións”, tanto o Concello como a Zona Franca.

O rexedor enmarcou o encontro con Teresa Pedrosa, quen lle avanzou o presuposto e as inversións do próximo exercicio, dentro funcionamento normal de Zona Franca, unha “rutina habitual” logo do desencontro que deu por superado eloxiando a “gran institución que é zona Franca que traballa pola cidade e o territorio”.