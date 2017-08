Nova área de lecer e deportiva en Salcedo, Concello e comuneiros da man

Connect on Linked in

Un exemplo de aproveitamento multifuncional do monte, con infraestruturas de ocio e deportivas respectuosas co medio ambiente e pon en valor o monte fronte a eucaliptización”. Nestes termos presentou o concelleiro de Medio Natural e delegado da parroquia de Salcedo, Alberto Oubiña o proxecto de equipamentos deportivos e lúdicos que estará en terreos veciñais ocupados no pasado polo campo de tiro e adestramento do Exército. Ao seu carón, Fernando Pintos, presidente da Comunidade de montes de Salcedo, propietaria dos terreos cuxo uso cederá ao Concello para sacar adiante a actuación.

A xunta directiva da Comunidade de Montes de Salcedo apoia a iniciativa e agora terá que convocar á asemblea de comuneiros para ratificar o apoio e autorizar a cesión dos terreos. Por outra banda o proxecto foi presentado hai días diante do Consello parroquial de Salcedo recibindo o respaldo de todos os colectivos que o integran.

É unha intervención ambiciosa e inclúe a construción dun campo de fútbol de herba sintética, un aparcadoiro, un espazo de lecer cardiosaudábel e zona de xogos, un campo da festa, un circuíto BMX, pista de atletismo, rocódromo e unha carballeira. Un equipamento lúdico e deportivo que ocupará 73.500 metros cadrados.

O proxecto está en fase de redacción e a idea é poñelo en marcha -o que será a primeira fase- no segundo semestre do 2018. Esta primeira fase será a construción do campo de fútbol (11.300 metros cadrados) e o aparcadoiro (4.000 metros cadrados) cunha capacidade de 137 vehículos. Ten por diante unha tramitación complexa xa que o Concello terá que recadar informes de Cultura -pola inxente cantidade de restos arqueolóxicos da zona-, Medio Rural e máis Defensa, pola súa proximidade a unha instalación militar.