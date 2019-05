Nova edición de SHOWCOOKING Gran Vía de Vigo

O Centro Comercial Gran Vía de Vigo, propiedade de Lareira España Real Está Socimi e xestionado por Gentalia, pon en marcha unha nova e deliciosa edición de Showcooking Gran Vía de Vigo.

No espazo de cociña deseñado en exclusiva por IKEA sorprenderémosche con “Do BIO á masa. Accións molonas para comer mellor” que terá lugar o vindeiro venres 10 de maio a partir das 19:00 horas na planta 2 coa nosa especialista en cociña Carmen Albo ( guisandomelavida. com) Nesta ocasión, contamos coa colaboración de Carrefour Vigo Gran Vía para traerche as receitas máis saudables con produtos BIO. Ademais, Beatriz López Palacios, responsable de atención a clientes de Carrefour Vigo Gran Vía, daranos as claves do proxecto “ Act For Food” desenvolto por Carrefour.