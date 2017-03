Nova mobilización contra a vaga de despedimentos en Eroski

Tres dos sindicatos con representación no comité de empresa de Eroski -entre eles a CIG- desenvolveron onte en Vigo a primeira das mobilizacións previstas no novo calendario de protestas convocado para rexeitar a vaga de despedimentos na cadea de distribución. Dende a central nacionalista denuncian que a compañía rescindiulles o contrato a sete traballadores/as nas últimas semanas -para o que botou man da reforma laboral do PP- co obxectivo de desfacerse do persoal fixo, aumentando así a precariedade.