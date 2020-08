Novo paso na aposta do goberno provincial pola sostibilidade dos concellos coa aprobación de proxectos de iluminación e caldeiras de biomasa

A Deputaci贸n de Pontevedra v茅n de reforzar a s煤a aposta pola sostibilidade dos concellos da provincia coa aprobaci贸n en Xunta de Goberno de dous proxectos que favorecer谩n o paso a unha econom铆a baixa en carbono ao abeiro das convocatorias do Ministerio para a Transici贸n Ecol贸xica a trav茅s do IDAE. En concreto, tr谩tase dun plan de renovaci贸n das instalaci贸ns de iluminaci贸n exterior, cuxo orzamento ascende a 3.054.462,15 euros, e doutro de substituci贸n de caldeiras de gas贸leo por biomasa, cun importe de 491.973,52. O total destes plans ascende, por tanto, a 3.546.435,67 euros.

Ambos proxectos contan co financiamento a trav茅s de fondos FEDER de crecemento sostible 2014-2020 dun m谩ximo do 80% de cada actuaci贸n. No caso da renovaci贸n das instalaci贸ns de iluminaci贸n exterior, a Deputaci贸n achegar谩 un 15% dos recursos, o que se traduce en 458.169,32 euros; mentres que no caso da substituci贸n de caldeiras de gas贸leo por outras de biomasa o ente provincial aportar谩 49.197,35 euros, o 10% do orzamento total. As铆, o investimento total da Deputaci贸n ser谩 de 507.366,67 euros.

Deste xeito, o Goberno de Carmela Silva deu luz verde aos proxectos de execuci贸n das obras de renovaci贸n do alumeado p煤blico exterior nos concellos mediante a substituci贸n das luminarias actuais por outras LED m谩is eficientes.

As obras div铆dense en cinco lotes e abranguen 45 concellos da provincia: Barro, Caldas de Reis, Cambados, A Guarda, Meis, Nigr谩n, Portas, Rodeiro, Salvaterra de Mi帽o, Tui no lote 1; Arbo, Covelo, Crecente, Mea帽o, As Neves, Oia, Poio, Pontecesures, Porri帽o, Silleda, Tomi帽o e Vilagarc铆a de Arousa no lote 2; Baiona, Cuntis, Fornelos de Montes, O Grove, A Illa de Arousa, Moa帽a, Mondariz, Mora帽a, Mos, Pazos de Borb茅n, O Rosal e Soutomaior no lote 3; e Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Doz贸n, Gondomar, A Lama, Mondariz-Balneario, Salceda de Caselas e Valga no lote 4.

No lote 5, pola s煤a banda, incl煤ense proxectos de alumeado nos Bens de Interese Cultural (BIC) dos concellos de Baiona, Caldas de Reis, A Guarda, Meis, Poio, Salvaterra de Mi帽o e Vilanova de Arousa. Nestes sete concellos actuarase en 370 puntos de luz para mellorar o alumeado dos BIC, o que supo帽er谩 un aforro enerx茅tico medio do 81,14%.

Doutra banda, foi aprobado o expediente de contrataci贸n para a adxudicaci贸n do contrato de obras de substituci贸n de caldeiras de gas贸leo por outras de biomasa. O obxectivo que persegue este proxecto 茅 a sostibilidade e a eficiencia enerx茅tica de sete instalaci贸ns situadas nos concellos da Guarda, Salvaterra de Mi帽o, Mondariz, Portas e Caldas de Reis. Con estas actuaci贸ns pret茅ndese reducir as emisi贸ns contaminantes e acadar un aforro enerx茅tico do 25%. Ademais, estas obras levan aparellada a reduci贸n considerable dos custes de subministro de gas贸leo para as arcas dos concellos e te帽en grandes beneficios ecol贸xicos, xa que permiten aforros de emisi贸n de CO2 谩 atmosfera.

En concreto, coas achegas derivadas deste proxecto A Guarda vai substitu铆r a caldeira de gas贸leo do Centro Cultural, mentres que Salvaterra acometer谩 tres actuaci贸ns, coa substituci贸n das caldeiras no Concello, o Centro Cultural e no Xulgado de Paz. Pola s煤a banda, Mondariz cambiar谩 a caldeira do Centro Social; Portas, as do edificio da Azucreira, a garder铆a e o Centro de D铆a; e, por 煤ltimo, Caldas substituir谩 a da piscina.